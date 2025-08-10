'Ronaldinho, é você?'. Finta de Lamine Yamal no Barcelona viraliza

© Barcelona

O Barcelona vai enfrentar o Como neste domingo, às 20h (horário de Portugal Continental), em uma partida amistosa que será realizada no Estádio Olímpico Lluís Companys. O jogo vale a edição de 2025 do Troféu Joan Gamper.

No entanto, a “magia” começou ainda na véspera, graças a ninguém menos que Lamine Yamal, que reproduziu uma das fintas mais famosas de um de seus ídolos, Ronaldinho Gaúcho, durante o treino comandado pelo técnico alemão Hans-Dieter Flick, na Catalunha.

O jovem atacante da seleção espanhola executou um “elástico”, fazendo a bola passar entre as pernas do companheiro de equipe Jofre Torrents, em um lance que rapidamente se tornou viral nas redes sociais.

