Notícias ao Minuto
Procurar

'Ronaldinho, é você?'. Finta de Lamine Yamal no Barcelona viraliza

O jovem atacante da seleção espanhola executou um “elástico”, fazendo a bola passar entre as pernas do companheiro de equipe Jofre Torrents, em um lance que rapidamente se tornou viral nas redes sociais.

'Ronaldinho, é você?'. Finta de Lamine Yamal no Barcelona viraliza Vídeo
Notícias ao Minuto

Mais Vistos

Relacionados

Jojo Todynho apresenta queixa contra internauta por comentários racistas

Jojo Todynho apresenta queixa contra internauta por comentários racistas

Dwayne Johnson encanta as redes com vídeo das filhas o maquiando

Dwayne Johnson encanta as redes com vídeo das filhas o maquiando

Lewis Hamilton visita a sede da Ferrari e realiza sonho de infância; veja

Lewis Hamilton visita a sede da Ferrari e realiza sonho de infância; veja

Ex-jogador detona Lionel Messi após comemoração no México

Ex-jogador detona Lionel Messi após comemoração no México

Homem ataca gerente de supermercado com pá no Mato Grosso; veja

Homem ataca gerente de supermercado com pá no Mato Grosso; veja

Veja: Trump dança ao som de "YMCA" em comício antes de sua posse

Veja: Trump dança ao som de "YMCA" em comício antes de sua posse

A comemoração de Lionel Messi no México que está dando o que falar

A comemoração de Lionel Messi no México que está dando o que falar

Vídeo viral: Cadela leva cria 'à beira da morte' ao veterinário

Vídeo viral: Cadela leva cria 'à beira da morte' ao veterinário

Duda Reis está encantada com a maternidade. "Só falta explodir de amor"

Duda Reis está encantada com a maternidade. "Só falta explodir de amor"

Explosão do Starship cria cenário de ‘chuva’ de meteoros; veja

Explosão do Starship cria cenário de ‘chuva’ de meteoros; veja

'Ronaldinho, é você?'. Finta de Lamine Yamal no Barcelona viraliza

O jovem atacante da seleção espanhola executou um “elástico”, fazendo a bola passar entre as pernas do companheiro de equipe Jofre Torrents, em um lance que rapidamente se tornou viral nas redes sociais.

© Barcelona

© Barcelona

null
10/08/2025 12:19 ‧ há 2 horas por null

Esporte

Pré-temporada

O Barcelona vai enfrentar o Como neste domingo, às 20h (horário de Portugal Continental), em uma partida amistosa que será realizada no Estádio Olímpico Lluís Companys. O jogo vale a edição de 2025 do Troféu Joan Gamper.

 

No entanto, a “magia” começou ainda na véspera, graças a ninguém menos que Lamine Yamal, que reproduziu uma das fintas mais famosas de um de seus ídolos, Ronaldinho Gaúcho, durante o treino comandado pelo técnico alemão Hans-Dieter Flick, na Catalunha.

O jovem atacante da seleção espanhola executou um “elástico”, fazendo a bola passar entre as pernas do companheiro de equipe Jofre Torrents, em um lance que rapidamente se tornou viral nas redes sociais.

Leia Também: Crespo transforma impensável em possível e faz São Paulo voltar a sonhar

Partilhe a notícia

Recomendados para você