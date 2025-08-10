Grupo ataca CT do Palmeiras com bombas e rojões

© Reprodução

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um grupo atacou na madrugada deste domingo (10) a Academia de Futebol do Palmeiras com bombas e rojões. Imagens divulgadas pelo clube mostram algumas pessoas em frente ao portão arremessando os artefatos em direção ao CT, na zona oeste de São Paulo.

Jogadores, membros da comissão técnica e demais colaboradores estavam no local em regime de concentração para o jogo contra o Ceará, às 16h (horário de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro.

"Por sorte, ninguém se feriu", informou o Palmeiras em nota publicada em suas redes sociais.

O clube classificou o ato como um "atentado terrorista com características similares àquele ocorrido em outubro de 2024, quando marginais já identificados pela polícia assassinaram um torcedor do Cruzeiro na Rodovia Fernão Dias."

Na ocasião, integrantes da torcida organizada Mancha Verde organizaram uma emboscada e atacaram ônibus que transportavam torcedores da Máfia Azul, resultando na morte de um cruzeirense e deixando outros 20 feridos.

No início de abril, a polícia prendeu seis torcedores do Palmeiras envolvidos com o ataque.

"O Palmeiras não se intimidará diante dos atos violentos praticados por um grupo de criminosos e irá até o fim para que os responsáveis sejam punidos com o rigor da lei", disse o clube.

A agremiação informou também que já está em contato com a Polícia Civil e registrará Boletim de Ocorrência, com todas as imagens registradas pelas câmeras de monitoramento disponibilizadas aos investigadores.

"Não podemos tolerar, muito menos normalizar, que o futebol se transforme em um ambiente cada vez mais tóxico, em que a paz esteja sob risco permanentemente.

