Sem Messi, Inter Miami é goleado pelo Orlando City por 4 a 1

© Getty Images

O Inter Miami foi goleado pelo Orlando City por 4 a 1, na noite deste domingo (10), em jogo válido pela 26ª rodada da Major League Soccer (MLS). A equipe comandada por Javier Mascherano atuou novamente sem Lionel Messi, ausente por lesão, e saiu humilhada do Inter&Co Stadium.

O colombiano Luis Muriel abriu o placar logo aos dois minutos, mas Yannick Bright empatou para os visitantes três minutos depois. No segundo tempo, o Orlando dominou: Muriel marcou novamente aos 50 minutos e, oito minutos depois, deu assistência para Martin Ojeda ampliar. Aos 88, Marco Pasalic fechou a conta para os donos da casa.

Com o resultado, o Inter Miami segue com 42 pontos e ocupa o sexto lugar da Conferência Leste. O líder agora é o Philadelphia Union, com 51 pontos, seguido pelo Cincinnati (49) e pelo Nashville SC (44). O time da Flórida ainda tem três jogos atrasados por conta da participação no Mundial de Clubes, no qual não passou da fase de grupos.

Na próxima rodada, domingo (17), o Inter Miami enfrenta o LA Galaxy. A ausência de Messi continua sendo preocupação. O argentino de 38 anos se lesionou no dia 3 de agosto, aos 11 minutos da partida contra o Necaxa pela Leagues Cup. Segundo comunicado oficial do clube, exames apontaram pequena lesão muscular na perna direita, sem previsão de retorno.

Mesmo desfalcado, o time contou recentemente com Luis Suárez para avançar às quartas de final da Leagues Cup, vencendo o Pumas por 3 a 1, com gol e assistência do uruguaio. Em 2025, Messi soma 24 gols e 10 assistências em 31 jogos pelo Inter Miami.