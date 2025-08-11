Cristiano Ronaldo marca dois gols, Al Nassr perde, mas espanhóis aplaudem

© Getty

Cristiano Ronaldo segue em grande forma na preparação para a nova temporada do Al Nassr, agora comandado por Jorge Jesus. Na tarde de domingo, o atacante marcou dois gols, mas não conseguiu evitar a derrota por 3 a 2 para o Almería, na Espanha, em partida amistosa.

O primeiro gol saiu aos 17 minutos, após passe de Sadio Mané. O segundo veio aos 39, em cobrança de pênalti. Na comemoração, CR7 correu até a bandeirinha de escanteio pela esquerda e fez o tradicional “SIUUU”, sendo acompanhado por torcedores espanhóis presentes no estádio.

Por se tratar de um amistoso e pelo histórico de Cristiano no Real Madrid, muitos fãs do Almería aproveitaram para rever de perto o craque português e participar da celebração.

Confira o vídeo na galeria acima