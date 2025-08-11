Notícias ao Minuto
Cristiano Ronaldo marca dois gols, Al Nassr perde, mas espanhóis aplaudem

Atacante português balançou as redes aos 17 e 39 minutos, mas o time saudita foi derrotado por 3 a 2 na Espanha. Torcedores locais celebraram o tradicional “SIUUU” do craque, que viveu grande fase no Real Madrid

11/08/2025 08:12 ‧ há 6 horas por Notícias ao Minuto

Esporte

Pré-época

Cristiano Ronaldo segue em grande forma na preparação para a nova temporada do Al Nassr, agora comandado por Jorge Jesus. Na tarde de domingo, o atacante marcou dois gols, mas não conseguiu evitar a derrota por 3 a 2 para o Almería, na Espanha, em partida amistosa.

 

O primeiro gol saiu aos 17 minutos, após passe de Sadio Mané. O segundo veio aos 39, em cobrança de pênalti. Na comemoração, CR7 correu até a bandeirinha de escanteio pela esquerda e fez o tradicional “SIUUU”, sendo acompanhado por torcedores espanhóis presentes no estádio.

Por se tratar de um amistoso e pelo histórico de Cristiano no Real Madrid, muitos fãs do Almería aproveitaram para rever de perto o craque português e participar da celebração.

Confira o vídeo na galeria acima

