Abel: "É difícil explicar às minhas filhas por que o pai foi insultado"

O ChatGPT disse: Técnico português comentou insultos recebidos após a eliminação na Copa do Brasil e elogiou a presidente Leila Pereira. Antes da vitória sobre o Ceará, centro de treinamento do clube foi alvo de ataque com bombas e fogos, registrado por câmeras de segurança

Abel: "É difícil explicar às minhas filhas por que o pai foi insultado" Vídeo
© YouTube/TV Palmeiras Sportingbet

11/08/2025 07:53 ‧ há 6 horas por Notícias ao Minuto

Esporte

Palmeiras

Abel Ferreira mostrou tranquilidade na noite de domingo, após a vitória do Palmeiras por 2 a 1 sobre o Ceará, pelo Brasileirão. Vivendo um momento conturbado no Brasil, o técnico português afirmou que nunca será um problema para o clube e lamentou ter de explicar às filhas o motivo de estar sendo alvo de insultos.

 

“Quando chegar em casa, minhas filhas vão perguntar o que aconteceu. Hoje correu tudo bem, mas é difícil justificar o que aconteceu há três ou quatro dias. Elas estão comigo há muito tempo e é complicado explicar por que o pai foi insultado por torcedores. Mas, como é Dia dos Pais, elas com certeza vão me presentear e abraçar, como sempre. E, como já disseram publicamente, quando o pai ganha é do Palmeiras e quando perde é delas”, afirmou Abel.

O treinador fez questão de elogiar a presidente do clube. “Tenho muita sorte de ter uma presidente como a Leila. Não é por acaso que todas as empresas dela têm sucesso. Ela sabe que o futebol é baseado em resultados, mas também conhece quem trabalha ao lado dela. Entende que futebol não é só vitória, derrota ou empate. Há muitas coisas que vocês [jornalistas] não veem”, disse.

Sobre o futuro, Abel foi enfático. “Tenho muito carinho pela torcida e pelo Palmeiras. Jamais serei um problema dentro do clube. Meu foco é total. Temos uma história e respeito mútuo. São 20 milhões de torcedores, ganhamos e perdemos juntos. Meu foco está nos jogadores, no clube e nesta camisa. Meu futuro será decidido no momento certo, com total respeito pelo que for melhor para o Palmeiras.”

Antes da partida, o Palmeiras denunciou que o centro de treinamento foi alvo de um “ataque terrorista” durante a madrugada. Câmeras de segurança registraram cinco homens carregando bombas e fogos de artifício e lançando-os no local. A identidade dos envolvidos ainda não foi confirmada, e as imagens foram encaminhadas à polícia. Não se sabe se os autores são torcedores do Palmeiras. Desde a eliminação para o Corinthians na Copa do Brasil, Abel tem sido contestado e chegou a ser insultado por torcedores, respondendo com aplausos.

Confira o vídeo. 

Grupo ataca CT do Palmeiras com bombas e rojões

Jogadores, membros da comissão técnica e demais colaboradores estavam no local em regime de concentração para o jogo contra o Ceará, às 16h (horário de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro.

Folhapress | 13:36 - 10/08/2025

 

