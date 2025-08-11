Neymar bate sequência do PSG com seis jogos seguidos com 90 minutos em campo

© Getty

(UOL/FOLHAPRESS) - A recuperação física de Neymar bateu uma marca inédita neste domingo (10): pela primeira vez desde os tempos de PSG, ele foi titular por seis jogos seguidos e ficou em campo por 90 minutos em todos eles. Boa notícia para o Santos, que fecha o primeiro turno do Brasileiro com 21 pontos e na 14ª posição (com um jogo a menos).

CAMISA 10 EM ASCENSÃO FÍSICA

Na vitória contra o Cruzeiro, Neymar foi substituído aos 90 minutos. Este foi o sexto jogo seguido em que o camisa 10 foi titular, jogando ao menos 90 minutos em todos eles.

Contra o clube mineiro, o atacante perdeu uma chance cara a cara com Cássio. Depois, não teve outras oportunidades claras para marcar.

A última vez que Neymar disputou seis partidas praticamente inteiras foi em agosto de 2022, quando ainda defendia o PSG.

Com isso, Neymar mostra ter melhorado sua forma após passar por problemas físicos desde seu retorno ao Peixe. Conseguindo mais tempo em campo, o santista procura também aumentar seu número de participações em gols.

No primeiro turno do Brasileiro, o camisa 10 foi titular em apenas oito jogos, com três gols marcados.

Para melhorar na segunda metade do campeonato, o técnico Cléber Xavier sabe que precisará de Neymar disponível na maior quantidade de jogos. O fato de o Santos disputar apenas o Brasileiro ajuda para o controle de carga do atacante.

"Temos que recuperar e seguir com o foco no trabalho. O objetivo que eu coloquei para o grupo nesses dois meses, de julho a agosto, é tentar chegar na primeira parte da tabela", disse Cléber Xavier.

O próximo confronto do Santos é fundamental na busca em se afastar do Z4. No próximo domingo, o Peixe recebe o Vasco, que abre a zona de rebaixamento.