Imprensa europeia elogia pré-temporada de Vini Jr

O jornal As, da Espanha, classificou Vini como 'um canhão' na pré-temporada do Real Madrid em Valdebebas. A expressão é positiva, indicativo de que ele impressionou em sua vontade nos trabalhos

11/08/2025 12:24 ‧ há 2 horas por Folhapress

Vini Jr. está ganhado elogios na Espanha durante a preparação do Real Madrid para o próximo ano do futebol europeu. É a primeira temporada de Xabi Alonso no comando do clube.

 

O que aconteceu

O jornal As, da Espanha, classificou Vini como 'um canhão' na pré-temporada do Real Madrid em Valdebebas. A expressão é positiva, indicativo de que ele impressionou em sua vontade nos trabalhos.

"Ele voltou com muita vontade", disseram fontes do clube ao jornal. O relato aconteceu após quatro dias de pré-temporada.

O sentimento no Real é que o ano é vital para Vini: com a chegada de Xabi Alonso, ele fez um Mundial discreto, e a temporada pré-Copa do Mundo precisa ser consistente para que ele possa brilhar nos EUA.

Segundo o jornal, o brasileiro está em vias de renovar o contrato com o Madrid até 2030. Vini deve receber 20 milhões de euros (R$130 milhões) por temporada, ou R$10,8 milhões por mês.

Gols, assistências e nenhum título

O brasileiro viveu uma temporada de altos e baixos em 2024/25 com o Real, perdendo os três títulos nacionais para o rival Barcelona, sendo eliminado na Liga dos Campeões para o Arsenal e fechando o Mundial de Clubes com uma derrota de 4 a 0 para o PSG.

Seu desempendo, porém, seguiu alto: com 22 gols e 16 assistências, ele voltou a bater a marca de mais de 30 participações em gols pela quarta temporada seguida.

O Real Madrid e Vini Jr. começam, oficialmente, a temporada na terça-feira, 19, com a estreia no Campeonato Espanhol diante do Osasuna.

