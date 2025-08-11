Brasileiro pode trocar City por rival em negócio de R$ 360 mi, diz jornal

© Getty

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Savinho, do Manchester City, está na mira do Tottenham, de acordo com o jornal britânico Daily Mail.

O Tottenham busca a contratação do brasileiro de 21 anos, segundo a publicação. O movimento seria uma das negociações mais surpreendentes da janela do futebol inglês.

Os clubes abriram conversas, mas o City não está decidido pela venda. Constantemente utilizado pelo técnico Pep Guardiola, Savinho e disputou 48 jogos na temporada passada -marcou três gols e deu 11 assistências. Neste final de semana, atuou no segundo tempo e deu passe para gol na vitória por 3 a 0 sobre o Palermo, em amistoso.

O time azul de Manchester exigiria mais de 50 milhões de libras esterlinas (R$ 360 milhões) para liberar o jogador. A pedida seria cerca de 20 milhões de libras esterlinas (R$ 145 milhões) a mais do que o clube desembolsou no ano passado para contratar o atacante.

Nesta janela, o City trouxe um jogador que pode atuar na mesma posição de Savinho. O clube gastou mais de 35 milhões de libras (R$ 255 milhões) para trazer Rayan Cherki, também de 21 anos, do Lyon.

Savinho é frequentemente convocado pela seleção brasileira. Apesar de não ter sido chamado por Ancelotti na primeira convocação do italiano, o atacante já disputou 13 jogos e marcou um gol pela seleção pentacampeã.