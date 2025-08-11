Notícias ao Minuto
Abel pode repetir ideia de ex-São Paulo para Flaco López no Palmeiras

"A minha função é tentar arranjar soluções, ajudar esses jogadores novos a conhecer a cobrança que é jogar aqui, ter de lutar por títulos. São jogadores que sabemos os que nos podem dar. Eles podem jogar juntos no futuro", disse Abel Ferreira

© Getty Images

Folhapress
11/08/2025 21:47 ‧ há 2 horas por Folhapress

Esporte

Futebol

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Abel Ferreira pode repetir uma ideia de Luis Zubeldía, ex-técnico do São Paulo, para Flaco López no Palmeiras.
Abel colocou Flaco ao lado de Vitor Roque na virada sobre o Ceará neste domingo (10). O argentino deu belo passe para iniciar a jogada do segundo gol.

 

Flaco surgiu atuando assim no Lanús (Argentina) quando Luis Zubeldía era o treinador. Ele jogava com José Sand na equipe argentina.

Junta, a dupla anotava muitos gols. Em 2021, sob comando de Zubeldía, Sand marcou 29 vezes em 55 jogos, enquanto Flaco fez 14 em 37 partidas.

É uma pergunta como outra qualquer e é legitima. Quando o treinador faz sua opção da equipe e neste momento temos o Roque e o Flaco, o Luighi também pode ir lá, o Thalys... Poderá acontecer. A minha função é tentar arranjar soluções, ajudar esses jogadores novos a conhecer a cobrança que é jogar aqui, ter de lutar por títulos. São jogadores que sabemos os que nos podem dar. Eles podem jogar juntos no futuro -Abel Ferreira

Eu estou preparado para jogar da forma que o Abel precise. É verdade, eu jogava assim no Lanús, mas eu não decido. Sempre tento jogar da mesma forma e o treinador é quem decide - Flaco López

Leila defende que Palmeiras vire SAF no futuro e critica clubes com dívidas

"Eu acho que a grande solução para os clubes é virar SAF. Com o dono, a responsabilidade é do dono", disse a presidente do clube

Folhapress | 14:48 - 11/08/2025

