Corinthians anuncia contratação do atacante Vitinho, ex-Flamengo, até 2026

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians oficializou nesta manhã a contratação do atacante Vitinho, de 31 anos. Vitinho assinou com o clube até o fim de 2026. O acordo havia sido concretizado na última sexta-feira, dia 8, e foi anunciado nesta segunda-feira (11). Ele receberá cerca de R$ 800 mil mensais, de acordo com o colunista Samir Carvalho.

O jogador, que estava na Arábia Saudita, chega sem custos de transferência. Ex-Flamengo, Vitinho deixou o Brasil em 2022 e defendia o Al-Ettifaq até ficar livre no mercado. Ele defenderá o seu quarto clube no Brasil -foi revelado pelo Botafogo e teve passagem pelo Inter.

Estou muito feliz e muito grato pela oportunidade. É uma honra estar aqui vestindo o manto do Corinthians. A expectativa é imensa. Quero estar em campo o mais rápido possível. Estar com a Fiel, estar com os meus companheiros e atingir os objetivos que o clube tem.Vitinho

O atacante já treinou no CT corintiano. Ele conheceu as instalações do clube nos últimos dias e fez a primeira atividade no local.

O clube do Parque São Jorge acelerou para fechar a contratação. Além de o Alvinegro paulista correr risco de transfer ban por causa da dívida pela compra de Félix Torres, as lesões de Memphis Depay e Carrillo pesaram para a rápida concretização do negócio.