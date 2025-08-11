Chaveamento da Copa do Brasil será definido em sorteio; veja data e regras

© Shutterstock

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A CBF sorteia nesta terça-feira (12) os jogos das quartas de final da Copa do Brasil 2025, às 11h30 (de Brasília). O evento será na sede da entidade no Rio de Janeiro.

O chaveamento até a final vai ser definido no sorteio. Os times conhecerão os seus possíveis adversários até a decisão.

Os clubes não serão divididos em potes. Não há restrição de confrontos no sorteio.

Oito times continuam na corrida pelo título. Atlético-MG, Athletico-PR, Bahia, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Fluminense e Vasco.

O Athletico-PR é o único time que não joga a Série A. Os paranaenses eliminaram Pouso Alegre, Guarany de Bagé, Brusque e São Paulo.

Calendário das quartas de final está marcado. As partidas estão previstas para as semanas de 27 de agosto e 11 de setembro, segundo a CBF.

Entidade fará dois sorteios. Além das quartas de final da Copa do Brasil, a data também terá a definição dos jogos das oitavas de final da Copa do Brasil Feminina, a partir das 10h.

A CBF transmite o evento ao vivo em seu canal no YouTube.

CALENDÁRIO DA COPA DO BRASIL

- Quartas de final: 27 de agosto e 11 de setembro

- Semifinais: 5 e 19 de outubro

- Finais: 2 e 9 de novembro

PREMIAÇÃO DA COPA DO BRASIL

- Quartas (8 clubes) - R$ 4.740.750

- Semifinal (4 clubes) - R$ 9.922.500

- Vice-campeão - R$ 33 milhões

- Campeão - R$ 77,1 milhões