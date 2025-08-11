Tenista francês passa mal por calor e desiste no Masters 1000 de Cincinnati

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O francês Arthur Rinderknech sofreu nesta segunda-feira (11) com o calor em Cincinnati (EUA) e desistiu no segundo set partida contra o canadense Felix Auger-Aliassime.
Rinderknech passou mal com o calor chegou a se deitar na lateral da quadra. O número 70 do ranking começou a dar indícios de que não estava se sentindo bem após o terceiro game do segundo set. Ele havia perdido a parcial inicial no tie-break.
O francês recebeu atendimento e até seguiu no jogo por mais alguns minutos. A organização do evento levou água gelada e sacolas com gelo para tentar refrescá-lo.
[Arthur Rinderknech sofreu com o calor em Cincinnati (EUA) ]© Getty Images
Cambaleante, o tenista continuou no sacrifício, mas desistiu logo após o relógio marcar 2h de partida. Antes de abandonar a partida, ele demorou alguns segundos para conseguir sacar e recebeu apoio da torcida pelo esforço.
Rinderknech e Auger-Aliassime começaram a jogar às 11h locais (12h de Brasília), sob temperatura de 32ºC. A sensação térmica na cidade norte-americana era de 35ºC. O Masters 1000 de Cincinnati vem sendo marcado por críticas à realização de partidas nos horários de pico de calor.