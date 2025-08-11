Em transição difícil no elenco, Palmeiras vive tensão inédita na era Abel

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em sua sexta temporada à frente do Palmeiras, Abel Ferreira vive o momento de maior desgaste com a torcida alviverde. O acúmulo de frustrações ao longo deste ano, como a recente eliminação nas oitavas de final da Copa do Brasil diante do Corinthians, colocou o time em uma crise sem precedentes desde a chegada do técnico português, em 2020.

No auge da tensão, um grupo de torcedores atacou as dependências da Academia de Futebol com rojões e bombas na madrugada do último domingo (10). Imagens divulgadas pelo clube mostram pessoas em frente ao portão do CT alviverde, na zona oeste de São Paulo, arremessando artefatos em direção à parte interna do local.

Jogadores, membros da comissão técnica e funcionários estavam na sede, concentrados para a partida contra o Ceará, no mesmo dia, pelo Campeonato Brasileiro. Ninguém se feriu. O episódio representou uma escalada no tom das cobranças, que, antes da segunda derrota para o Corinthians -2 a 0, no Allianz Parque, na última quarta-feira (6)-, tinham caráter mais irônico.

Na véspera do clássico, um grupo de torcedores, incluindo integrantes da Mancha Alviverde, principal organizada do clube, levou faixas e um kit de doces para o CT. As mensagens exibiam frases como "cabeça quente e faca nos dentes", em referência ao título do livro de Abel Ferreira ("Cabeça Fria e Coração Quente"), e "tem que ter raiva dessa p... de gambá".

No portão de entrada, também foram deixadas cestas com doces, pipoca, Yakult, achocolatado, leite em pó e Nutella. Junto aos kits, havia fotos de Abel e de jogadores do elenco, acompanhadas de uma provocação: "Falta algo para você?".

A resposta em campo não foi a esperada. Com uma expulsão em menos de 15 minutos de jogo -Aníbal Moreno levou cartão vermelho por uma cabeçada em José Martínez-, o Palmeiras voltou a atuar mal e perdeu. Antes do apito final, parte da torcida protestou novamente, direcionando críticas ao treinador e à presidente Leila Pereira -a relação da Mancha com ambos é hoje ruim.

Ainda com o clássico em andamento, Abel aplaudiu a torcida. Em seguida, negou que o gesto tenha sido irônico.

Quatro dias depois, após a vitória de virada sobre o Ceará, por 2 a 1, o técnico disse que não esperava tanta cobrança depois da eliminação. "Clubes foram eliminados por times da segunda divisão, e não teve a mesma repercussão", afirmou, em referência à queda do São Paulo diante do Athletico Paranaense, na mesma noite, também nas oitavas da Copa do Brasil.

A repercussão e a frustração são ligadas ao fato de o Palmeiras ter caído pela segunda vez no ano diante do arquirrival Corinthians em um confronto eliminatório. Em março, a formação alvinegra levou a melhor na decisão do Campeonato Paulista.

Na ocasião, o Palmeiras tentou minimizar o revés afirmando que o grande objetivo do ano ainda estava por vir, com a disputa da Copa do Mundo de Clubes. O torneio estadual foi tratado como um laboratório para Abel promover a renovação do elenco, com a saída de referências como Dudu, Rony e Zé Rafael e a chegada de nomes como Vitor Roque, Paulinho e Facundo Torres.

Apenas com esses três reforços, o clube gastou R$ 343 milhões, superando todo o investimento feito em 2024, quando desembolsou R$ 192,3 milhões em contratações. Em 2025, a conta se aproximou de meio bilhão de reais com as aquisições de Emiliano Martínez, Micael, Bruno Fuchs e Lucas Evangelista.

Apesar do alto investimento, o Palmeiras não passou das quartas de final do torneio realizado nos Estados Unidos, sendo eliminado pelo Chelsea -o mesmo rival que o derrotara na decisão do antigo Mundial de Clubes, em 2021. Mesmo sendo o treinador mais vitorioso da história do clube, Abel ainda não conquistou um título desse porte.

Depois do Mundial, criou-se uma narrativa de que o Palmeiras fez um Mundial péssimo, que jogou contra o pior Chelsea da história. Ninguém gosta de perder, mas a eliminação [no Dérbi] criou um caos total e absoluto.

Técnico do Palmeiras

Ainda assim, Leila Pereira resiste à ideia de demitir o português. Em diversas ocasiões, afirmou que pretende renovar o contrato dele até o fim de seu mandato, em 2027. Segundo ela, o documento está pronto, à espera da assinatura dele.

Abel, por sua vez, evita se aprofundar no assunto. Após a vitória sobre o Ceará, preferiu falar sobre a insegurança da família diante da tensão com os torcedores.

"Quando eu chegar à minha casa, minhas filhas vão perguntar se está tudo bem. E é difícil explicar para elas por que o pai foi xingado", disse. "Tenho carinho pelos torcedores e pelo Palmeiras, jamais serei um problema aqui dentro. Meu foco é ajudar os jogadores. Há um respeito mútuo entre mim e a torcida. O meu futuro será decidido no momento certo, com total respeito ao Palmeiras."

As negociações pela renovação devem se arrastar até dezembro, quando termina o atual contrato. Além do Campeonato Brasileiro -no qual o Palmeiras ocupa a terceira posição, quatro pontos atrás do líder Flamengo-, o time está nas oitavas de final da Libertadores e enfrentará o Universitario, do Peru, na quinta-feira (14), fora de casa, no jogo de ida.