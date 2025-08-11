Conmebol anuncia que final da Libertadores será no Monumental de Lima

© Shutterstock

SÃO PAULO, SP (FOLHARPESS) - A Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) anunciou nesta segunda-feira (11) o palco da final da Copa Libertadores. A partida derradeira da edição 2025 da competição será no estádio Monumental, em Lima, em 29 de novembro.

A entidade já havia apontado que o duelo ocorreria na capital do Peru, mas ainda não havia confirmado a arena. Agora, informou que o local da disputa será o mesmo que recebeu a decisão de 2019, a primeira no formato de jogo único.

Na ocasião, o título ficou com o Flamengo, em um confronto dramático. A equipe rubro-negra, à época dirigida por Jorge Jesus, perdia para o River Plate até os 44 minutos do segundo tempo, mas buscou a vitória por 2 a 1 com dois gols de Gabriel Barbosa, o Gabigol.

De lá para cá, a final ocorreu duas vezes no Maracanã, no Rio de Janeiro, uma no Centenario, em Montevidéu, e uma no Monumental de Guayaquil, em Guayaquil. Agora, retorna ao Monumental de Lima.

O campeonato está na fase de oitavas de final, que será iniciada nesta terça-feira (12). Há ainda cinco clubes brasileiros envolvidos na disputa. Um deles, o Palmeiras, jogará no próprio Monumental de Lima nesta quinta (14), na partida de ida contra o Universitario.

Também estão vivos na competição o São Paulo, o Botafogo, o Flamengo e o Internacional. Só agremiações do Brasil venceram o certame desde 2019, em claro retrato da superioridade financeira do futebol do país em relação aos concorrentes na América do Sul.