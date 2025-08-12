São Paulo busca contratações com departamento que encolheu 25%

© Shutterstock

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo confia sua busca por reforços no mercado ao Departamento de Scout que, desde o final de junho, está 25% menor com a saída do Head Scout Rafael Barros.

Barros trocou o São Paulo pelo Atlético Mineiro no final de junho. No primeiro momento, em contenção extrema de gastos, o São Paulo pensou em não fazer a reposição.

O Tricolor promoveu Matheus Coelho para a chefia do departamento. Outros dois analistas, Mairon Rodrigues e Guilherme Pires, completam o scout do time atual do profissional.

A saída de Barros representou uma perda de 25% no departamento. Coelho e Rodrigues foram adições recentes no clube, com menos de um ano de casa; Pires já está no São Paulo desde 2023, começando na base e subindo ao profissional.

Agora, no entanto, o clube já admite buscar mais um analista para reforçar o departamento. Coelho seguirá como Head Scout.

Questionados sobre a busca por reforços, os cartolas do São Paulo não hesitam em dizer que o Departamento de Scout tem mapeado nomes. O Tricolor busca um zagueiro e um lateral-direito, mas não tem nenhum recurso para contratação e quer atletas livres ou disponíveis para empréstimo gratuito.

O cenário é diferente nas categorias de base do clube. Em Cotia, o reformulado Departamento de Scout conta com seis analistas fixos sob comando de Luan Faria, ex-Vasco, além de 11 externos alocados pelo Brasil.