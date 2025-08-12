Isak força saída do Newcastle e pressiona por acerto com Liverpool

© Getty Images

O futebol europeu vive mais um caso de novela com jogador sueco como protagonista. Depois do episódio envolvendo Viktor Gyokeres, que forçou sua saída do Sporting para o Arsenal, agora é a vez de Alexander Isak adotar a mesma estratégia para pressionar o Newcastle a liberá-lo para o Liverpool.

O Newcastle estreia na temporada 2025/26 da Premier League no próximo sábado, fora de casa, contra o Aston Villa. Isak, porém, deve ficar fora da lista de convocados por decisão própria, após se recusar a atuar na pré-temporada para forçar a transferência.

As negociações entre os clubes estão em impasse. De acordo com o The Athletic, o atacante de 25 anos considera que seu ciclo no Newcastle está encerrado e não pretende atuar mais pelo clube, mesmo que isso signifique ficar sem jogar nesta janela de transferências. Ele já havia comunicado à diretoria que desejava sair, especialmente após ser informado de que não receberia proposta de renovação do contrato, que vai até 2028, por conta das restrições do fair play financeiro da Uefa.

O Liverpool é o principal interessado e um dos poucos clubes capazes de atender à pedida do Newcastle. No início de agosto, o time vermelho ofereceu cerca de 130 milhões de euros, mas a proposta foi recusada. A diretoria dos Magpies pede 170 milhões e justifica que precisará contratar um substituto de peso.

Desde que chegou em 2022, comprado da Real Sociedad por cerca de 70 milhões de euros, Isak marcou 62 gols pelo Newcastle e foi peça-chave na conquista da Copa da Liga Inglesa em 2024/25, além de ajudar o time a garantir vaga na fase de grupos da Liga dos Campeões.

O caso lembra o de Gyokeres, que se recusou a treinar pelo Sporting e acabou se transferindo para o Arsenal por 65,8 milhões de euros fixos, com possibilidade de mais 10,3 milhões por metas alcançáveis. Ídolo dos portugueses pelo alto número de gols, o atacante saiu sob críticas pela forma como forçou a negociação, algo que Isak parece disposto a repetir.

