Diretor diz que Corinthians segue no mercado: 'Dentro das possibilidades'

© Getty

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O diretor de futebol do Corinthians, Fabinho Soldado, disse que o Corinthians segue se movimentando no mercado, após fechar a contratação do atacante Vitinho.

A ideia é atender pedidos do técnico Dorival Júnior, considerando também o cenário de dificuldade financeira no clube.

"Pode esperar sempre o melhor. Eu tô no Corinthians já há quase dois anos e todos os dias a gente levanta, sai de casa pra trabalhar e fazer o melhor. Eu já entendo bem o que é trabalhar no Corinthians, o que é representar essa camisa. O Dorival já pediu, já falou. Isso não tem nenhum problema. Existe um departamento que tá trabalhando pra isso. Eu constantemente falo sobre isso. Dentro das nossas possibilidades, dentro das nossas condições, as contratações vão ser feitas", afirmou o dirigente.

E o Vitinho? "O Vitinho chegou com a sua parte financeira dentro das condições do Corinthians e a contratação foi feita. Estamos analisando mais algumas outras e assim que for possível, nós iremos fazer, sim".

Posições específicas? "São posições que o Dorival já identificou junto com a gente na conversa. Acho que não sou a pessoa certa para falar da posição, se o professor quiser falar sobre isso, acho que é mais da área dele. Na verdade, chegou a demanda para mim e eu preciso agora, juntamente com a equipe, buscar essas possibilidades, fazer com que essas possibilidades se tornem realidade".

E A COPA DO BRASIL?

Fabinho esteve na CBF acompanhando o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil. O Corinthians vai enfrentar o Athletico e faz o segundo jogo em casa.

O time paranaense avançou de fase após eliminar o São Paulo.

"Alerta que não tem jogo fácil. O Corinthians já tá vacinado com isso. Eu também sou vacinado com esse tipo de situação. Se preparar bastante pra esse confronto que vai ser muito difícil, respeitando a equipe adversária. Já conhece também a competição, já foi campeão. dessa Copa, é fazer a melhor preparação para que possamos chegar nesse dia melhor preparado para fazer o grande jogo. É importante, né? É importante que o Corinthians está se aproximando dessa fase. É um estado muito forte, né? Com uma história muito grande também no campeonato e o Corinthians vai representar da melhor maneira possível".

Se coloca como favorito? "Como eu falei, não tem favorito, são jogos difíceis. A gente tem a oportunidade de fazer o segundo jogo em casa, com o apoio do torcedor. Mas existe o primeiro jogo. A gente sabe que você precisa fazer esse jogo muito bem, e é dessa forma que a gente vai se preparar para fazer esses dois grandes jogos".

EFEITO DA CONFUSÃO POLÍTICA NO CLUBE

"Política ela existe, ela é muito forte e está sendo tratada pelas pessoas de direito, agora o presidente Osmar. O que a gente pede, o que a gente faz, é sempre um trabalho muito bem elaborado no nosso treinamento. Os atletas falam constantemente sobre isso. A gente pede, a gente faz todo um movimento para que no nosso dia a dia, de treinos, de jogos, de viagens, a gente consiga manter um ambiente que o futebol precisa".

A gente pede para que todos os dias a gente se foque naquilo que é controlado, naquilo que está no nosso controle, que é treinar, que é se preparar para fazer o melhor pelo Corinthians. Enquanto eu tiver autonomia pra fazer o meu trabalho, pra desenvolver o meu trabalho, enquanto eu me sentir seguro, respaldado por todas as pessoas dentro do clube, eu vou fazer o melhor. Fabinho Soldado, diretor de futebol do Corinthians