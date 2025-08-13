Raducanu se irrita com choro de criança e interrompe saque no WTA

No WTA de Cincinnati, um episódio incomum marcou o confronto entre Emma Raducanu e Aryna Sabalenka. Durante o segundo set, Raducanu interrompeu o saque ao se irritar com o choro persistente de uma criança na arquibancada, que, segundo ela, já durava cerca de dez minutos.
Visivelmente desconcentrada, a britânica pediu à árbitra de cadeira que tomasse alguma medida. A resposta foi direta: “É só uma criança. Quer que eu a retire?”. Raducanu e parte do público sinalizaram afirmativamente, e um funcionário foi acionado para lidar com a situação, embora não tenha ficado claro se a criança chegou a sair do local.
A partida seguiu e terminou com vitória de Sabalenka por 7 a 5 no tie-break. Apesar da derrota e da eliminação, Raducanu deixou a quadra sob aplausos, inclusive de fãs adversários. Atual número 39 do ranking, a jogadora também tem chamado atenção fora das quadras por um suposto envolvimento com o espanhol Carlos Alcaraz. Sem confirmar a relação, eles devem jogar juntos a chave de duplas mistas do US Open.
Emma Raducanu clashed with the umpire after calling for a crying child to be removed during a tense Cincinnati Open match against world No 1 Aryna Sabalenka.— BPI News (@BPINewsOrg) August 12, 2025
