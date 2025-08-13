Notícias ao Minuto
Procurar

Vasco inicia 2º turno do Brasileirão com sequência decisiva contra rivais

Na zona de rebaixamento, equipe enfrenta quatro adversários diretos em agosto, três deles fora de casa. Resultados podem definir permanência na Série A e aumentar pressão sobre Fernando Diniz e o elenco

Vasco inicia 2º turno do Brasileirão com sequência decisiva contra rivais

© Getty

Notícias ao Minuto
13/08/2025 07:47 ‧ há 3 horas por Notícias ao Minuto

Esporte

Brasileirão

O Vasco da Gama inicia o segundo turno do Campeonato Brasileiro com uma maratona de confrontos diretos que podem definir seu futuro na competição. Com apenas 16 pontos e na 17ª posição, o time tem pela frente quatro duelos cruciais contra equipes que também lutam para escapar da zona de rebaixamento. Três desses jogos serão fora de casa, um obstáculo adicional para a equipe.

 

O desempenho irregular na primeira metade do campeonato — com quatro vitórias, quatro empates e nove derrotas colocou o time em uma situação perigosa, e agora a pressão se volta para o técnico Fernando Diniz e todo o elenco. Cada ponto conquistado nesta série de partidas pode ser a tábua de salvação do Cruzmaltino.

 
 Confrontos diretos em calendário crucial
 

O primeiro desafio acontece no dia 17 de agosto, na Vila Belmiro, contra o Santos, que, embora não esteja no Z-4, precisa de pontos para se afastar do risco de queda. Três dias depois, em 20 de agosto, o Vasco viaja a Caxias do Sul para encarar o Juventude em um confronto direto que vale seis pontos na luta pela permanência.

A equipe então retorna a São Januário em 24 de agosto para um embate com o Corinthians, que também vive um momento instável na tabela. Para fechar o mês de agosto, o Vasco tem um compromisso de altíssima tensão no dia 31, quando enfrenta o Sport, atual lanterna da competição, na Ilha do Retiro.

Essa sequência de jogos coloca o clube em um momento de tudo ou nada. O desempenho nessas partidas será crucial para definir se o time conseguirá dar a volta por cima ou se permanecerá na luta para não cair para a Série B.

Oferecimento:

Philco - Amplamente reconhecida pela alta qualidade dos seus televisores e por ser pioneira no lançamento de produtos de áudio e vídeo, a Philco chegou no Brasil em 1934, há quase cem anos, e hoje é uma das marcas mais presentes na vida do consumidor brasileiro. Seu portfólio é composto por um mix de produtos, incluindo linhas de áudio e vídeo, casa, cozinha, cuidados pessoais e linha branca.

Crespo admite que São Paulo precisa melhorar para eliminar o Atlético Nacional na Libertadores

Crespo admite que São Paulo precisa melhorar para eliminar o Atlético Nacional na Libertadores

Na visão de Crespo, o São Paulo "deu sorte." "Nós tivemos sorte que Cardona perde o primeiro e o segundo a felicidade do nosso arqueiro. Em uma situação assim adversa, voltar para casa com o empate é bem-vindo", comemorou, frisando algo que pretende melhorar

Estadao Conteudo | 05:00 - 13/08/2025

Partilhe a notícia

Recomendados para você