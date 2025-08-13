Vasco inicia 2º turno do Brasileirão com sequência decisiva contra rivais

© Getty

O Vasco da Gama inicia o segundo turno do Campeonato Brasileiro com uma maratona de confrontos diretos que podem definir seu futuro na competição. Com apenas 16 pontos e na 17ª posição, o time tem pela frente quatro duelos cruciais contra equipes que também lutam para escapar da zona de rebaixamento. Três desses jogos serão fora de casa, um obstáculo adicional para a equipe.

O desempenho irregular na primeira metade do campeonato — com quatro vitórias, quatro empates e nove derrotas colocou o time em uma situação perigosa, e agora a pressão se volta para o técnico Fernando Diniz e todo o elenco. Cada ponto conquistado nesta série de partidas pode ser a tábua de salvação do Cruzmaltino.



Confrontos diretos em calendário crucial



O primeiro desafio acontece no dia 17 de agosto, na Vila Belmiro, contra o Santos, que, embora não esteja no Z-4, precisa de pontos para se afastar do risco de queda. Três dias depois, em 20 de agosto, o Vasco viaja a Caxias do Sul para encarar o Juventude em um confronto direto que vale seis pontos na luta pela permanência.

A equipe então retorna a São Januário em 24 de agosto para um embate com o Corinthians, que também vive um momento instável na tabela. Para fechar o mês de agosto, o Vasco tem um compromisso de altíssima tensão no dia 31, quando enfrenta o Sport, atual lanterna da competição, na Ilha do Retiro.

Essa sequência de jogos coloca o clube em um momento de tudo ou nada. O desempenho nessas partidas será crucial para definir se o time conseguirá dar a volta por cima ou se permanecerá na luta para não cair para a Série B.

