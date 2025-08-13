'Dispensado' por Luis Enrique, Donnarumma já tem acordo com Guardiola

© Getty Images

O PSG entra nesta quarta-feira, oficialmente, na nova temporada para disputar a Supercopa da Europa contra o Tottenham, em meio a uma grande polêmica. Gianluigi Donnarumma, goleiro italiano que vinha sendo o titular absoluto, foi dispensado por Luis Enrique e não escondeu sua revolta. No entanto, ele já teria um acordo apalavrado com… o Manchester City.

O jornal L'Équipe trouxe a informação na noite de terça-feira, após várias horas de troca de argumentos entre Luis Enrique e Donnarumma.

O goleiro italiano, que já defendeu a seleção de seu país em 74 partidas, teria conversado pessoalmente com Pep Guardiola e chegou a um entendimento com a diretoria do Manchester City.

O clube inglês, aliás, é um antigo interessado em Donnarumma e não pretende desperdiçar a oportunidade de contratar o jogador de 26 anos, que chegou ao Paris há quatro temporadas sem custo, vindo do Milan.

O City aguarda agora que o PSG defina o valor de venda do goleiro, mas acredita que será inferior ao que o clube francês pagou recentemente ao Lille para contratar Lucas Chevalier — 40 milhões de euros fixos, mais 15 milhões por metas atingidas.

Apesar disso, o time de Rúben Dias, Matheus Nunes e Bernardo Silva ainda precisa resolver uma questão envolvendo… Ederson. O goleiro brasileiro, ex-Benfica, está em negociações avançadas com o Galatasaray, da Turquia, mas o acordo ainda não foi fechado.

O City espera esse desfecho para avançar pela contratação de Donnarumma junto ao PSG, mas sabe que terá de adotar uma estratégia cuidadosa para evitar que o campeão francês aumente o preço do italiano.

Na disputa pelo goleiro também está o Manchester United, comandado por Rúben Amorim, mas nesse caso a transferência é bem menos provável, já que Andre Onana — o atual titular — não desperta grande interesse no mercado que viabilize sua saída de Old Trafford neste verão europeu.

Luis Enrique explicou-se...

Após deixar Donnarumma fora da lista para a Supercopa da Europa — decisão que deu início à novela —, Luis Enrique confirmou, na tarde de terça-feira, que realmente não conta mais com o goleiro. Na entrevista coletiva de pré-jogo contra o Tottenham, o treinador espanhol não se esquivou do assunto.

“São sempre decisões difíceis de tomar. Só posso falar bem de Gigi Donnarumma. Ele é um dos melhores do mundo na posição, sem dúvida. E também é uma ótima pessoa. Mas estávamos buscando um perfil diferente de goleiro. E repito: foi uma decisão muito difícil de tomar”, explicou Luis Enrique.

...e Donnarumma reagiu

Poucas horas depois, veio a resposta enérgica de Donnarumma, que se dirigiu diretamente aos “torcedores especiais” do PSG, mas sem deixar de criticar “alguém”.

“Desde o primeiro dia em que cheguei, dei tudo de mim — dentro e fora de campo — para conquistar meu espaço e defender o gol do Paris Saint-Germain. Infelizmente, alguém decidiu que eu não posso mais fazer parte do grupo e contribuir para o sucesso do time. Estou decepcionado e desanimado”, declarou o goleiro em comunicado.

“Espero ter a oportunidade de olhar nos olhos dos torcedores do Parc des Princes mais uma vez e me despedir como deve ser. Se isso não acontecer, quero que saibam que o apoio e o carinho de vocês significam muito para mim e que nunca vou esquecê-los. Levarei sempre comigo a memória de todas as emoções, das noites mágicas e de vocês, que me fizeram sentir em casa”, continuou o italiano.

Donnarumma também deixou uma mensagem aos companheiros de equipe, que considera uma “segunda família”, e reforçou a “honra” que foi representar o PSG nos últimos quatro anos.

Leia Também: Diretor diz que Corinthians segue no mercado: 'Dentro das possibilidades'