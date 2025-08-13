Narrador Jorge Iggor se despede da TNT Sports após 18 anos

© Reprodução / Youtube

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O narrador Jorge Iggor se despediu da TNT Sports após mais de 18 anos na emissora.

"Cheguei a acreditar que esse dia jamais chegaria. Meu coração e minha mente não aceitavam a ideia de que algo tão lindo e tão intenso pudesse ter um fim. Após 18 anos, 6 meses e 19 dias, minha trajetória na TNT Sports terminou. (...) Muito obrigado por tudo. Foi especial. Foi único. Não foi pra sempre, mas foi inesquecível. Foi um SHOOOOOW!N", disse.

Jorge Iggor foi contratado pela Globo para virar a voz de novo projeto esportivo, de acordo com a Folha de S.Paulo. Ele será o narrador titular da GE TV, que será lançado no YouTube para concorrer com a CazéTV

Ele estava no canal desde 2007, quando ainda era Esporte Interativo. Jorge era uma dos principais nomes nas transmissões da Champions League e o segundo na hierarquia de narradores, atrás somente de André Henning.

Informações sobre a sua estreia no novo trabalho ainda não foram divulgadas.

"Abro este texto com uma confissão: cheguei a acreditar que esse dia jamais chegaria. Meu coração e minha mente não aceitavam a ideia de que algo tão lindo e tão intenso pudesse ter um fim.

Sim, o texto é sobre isso mesmo que você está pensando: após 18 anos, 6 meses e 19 dias, minha trajetória na TNT Sports terminou. E não se trata do encerramento de uma mera relação profissional. É o fechamento de uma jornada transformadora, em todos os sentidos. Entrei menino e saí um homem de quase 40 anos de idade.

Conheci meus melhores amigos -alguns frequentam minha casa até nesta quarta-feira (13) e fazem parte da minha família. Andei de avião pela primeira vez -perdi o bendito voo de estreia. Mudei com minha família para São Paulo e não consigo mais ficar longe desse caos apaixonante. Conheci o Brasil e viajei pra fora dele. Encarei quase 4 mil metros de altitude. Gritei -MUITO! Perdi a voz. Pulei na cabine. Chorei ao vivo abraçado ao meu melhor amigo. Virei meme ("Paulo Duarte, onde está a delegação de Burkina Faso?"). 'Pistolei', debati, discordei, improvisei, sonorizei? E, acima de tudo: aprendi.

Aprendi que a travessia no deserto não dura para sempre. Que o impossível é questão de opinião. Que existem seres de outro planeta desfilando nos campos daqui. Que é possível alguém sozinho botar a Champions no bolso. Que não dá pra ir embora antes. Que algumas camisas entortam varais. Que o futebol é um terreno fértil para os sonhos. Que existe prateleira, sim! Que o pé não responde ao cérebro, mas ao coração.

E aprendi também a ser grato. Grato pelas oportunidades, pelo carinho recebido, pelo companheirismo dos colegas, pela paciência que tiveram nos meus maus momentos e pela liberdade de ser eu mesmo. A gente não vence todas as batalhas, mas posso dizer que ganhei a maioria. E, em alguns casos, ganhei até quando perdi.

Esporte Interativo/TNT Sports, muito obrigado por tudo. Foi especial. Foi único. Não foi pra sempre, mas foi inesquecível. Foi um SHOOOOOW!"