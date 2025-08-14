Dana White anuncia evento do UFC na Casa Branca em 2026

© Getty

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Presidente do UFC, Dana White anunciou ontem a realização de um evento da organização na Casa Branca em 4 de julho de 2026. A data vai celebrar o 250º aniversário da independência dos Estados Unidos.

Amigo do presidente Donald Trump, White disse, em entrevista à rede CBS, que o evento será na residência oficial da presidência. "Vai acontecer, isso é certo."

O plano é que o evento faça parte das comemorações pelo 250º aniversário da declaração de independência dos EUA. Ainda não há detalhes de quem irá participar das lutas. O governo norte-americano e Donald Trump ainda não se pronunciaram sobre o tema.

UFC anunciou acordo de transmissão com a CBS e Paramount nesta semana. O contrato será de sete anos, e a organização vai receber US$ 7,7 bilhões (R$ 41,6 bilhões). Dana White está à frente da entidade desde 2001.

White e Trump são amigos e a relação ganhou um novo status na última eleição presidencial. Durante o seu discurso de vitória em novembro de 2024, Donald convidou o amigo ao palco.

Trump disse em julho que era favorável ao evento na Casa Branca. "Todos os nossos parques nacionais e locais históricos terão eventos especiais em homenagem ao América 250. E eu até acho que teremos uma luta do UFC. Imagine isso no terreno da Casa Branca."