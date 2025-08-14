Treinador diz que Rebeca Andrade não disputará Mundial deste ano

© <p>Getty Images</p>

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A brasileira Rebeca Andrade, 26, não participará do Mundial de ginástica artística deste ano, marcado para outubro, em Jacarta, na Indonésia. De acordo com o treinador Francisco Porath, a atleta vai passar a temporada toda sem competir, dando um necessário descanso a seu corpo.

"A gente optou por ela não competir neste ano. Dentro do planejamento da Rebeca, este ano seria mais tranquilo", afirmou Porath, conhecido como Xico, em entrevista ao ge.com, apontando a necessidade do que chamou de "destreinamento ativo".

"Toda a equipe achou que não era o melhor momento para tirá-la desse voo de cruzeiro. Aí, sim, em 2026, a gente tem compromissos muito importantes. Começa a valer a classificação olímpica", acrescentou o técnico.

Rebeca já havia anunciado na última terça (12), em evento no Rio de Janeiro, que não participaria mais de competições de solo. Com múltiplas cirurgias de joelho, a guarulhense resolveu deixar de atuar na disciplina da ginástica que mais castiga a articulação.

Foi justamente no solo que a brasileira conquistou uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Paris, no ano passado. Ela tem no currículo seis medalhas olímpicas (duas de ouro, três de prata e uma de bronze) e nove em Mundiais (três de ouro, quatro de prata e duas de bronze).

A coleção não vai aumentar em breve, com prioridade para o descanso. A ideia é aumentar paulatinamente a carga de trabalho a partir do ano que vem, com foco na preparação para os Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028.

"Neste ano, estou cuidando mais da minha saúde física e mental, não estou treinando tão fortemente", afirmou a atleta, no evento de terça. "Isso é crucial para os próximos anos, temos pelo menos mais uma Olimpíada pela frente."