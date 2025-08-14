Notícias ao Minuto
Procurar

Ex-jogador espanhol filma incêndio que quase destruiu sua casa

David Murciego registrou momento em que chamas cercaram sua residência em meio à onda de incêndios que atinge Castela e Leão e Galícia, regiões duramente afetadas pelo fogo na Espanha

Ex-jogador espanhol filma incêndio que quase destruiu sua casa Vídeo
Notícias ao Minuto

Mais Vistos

Lula defende Abel, faz pedido a Neto e diz que Corinthians está uma baderna

Lula defende Abel, faz pedido a Neto e diz que Corinthians está uma baderna

'Dispensado' por Luis Enrique, Donnarumma já tem acordo com Guardiola

'Dispensado' por Luis Enrique, Donnarumma já tem acordo com Guardiola

O que é transfer ban? Entenda punição aplicada contra o Corinthians

O que é transfer ban? Entenda punição aplicada contra o Corinthians

Relacionados

Jojo Todynho apresenta queixa contra internauta por comentários racistas

Jojo Todynho apresenta queixa contra internauta por comentários racistas

Dwayne Johnson encanta as redes com vídeo das filhas o maquiando

Dwayne Johnson encanta as redes com vídeo das filhas o maquiando

Lewis Hamilton visita a sede da Ferrari e realiza sonho de infância; veja

Lewis Hamilton visita a sede da Ferrari e realiza sonho de infância; veja

Ex-jogador detona Lionel Messi após comemoração no México

Ex-jogador detona Lionel Messi após comemoração no México

Homem ataca gerente de supermercado com pá no Mato Grosso; veja

Homem ataca gerente de supermercado com pá no Mato Grosso; veja

Veja: Trump dança ao som de "YMCA" em comício antes de sua posse

Veja: Trump dança ao som de "YMCA" em comício antes de sua posse

A comemoração de Lionel Messi no México que está dando o que falar

A comemoração de Lionel Messi no México que está dando o que falar

Vídeo viral: Cadela leva cria 'à beira da morte' ao veterinário

Vídeo viral: Cadela leva cria 'à beira da morte' ao veterinário

Duda Reis está encantada com a maternidade. "Só falta explodir de amor"

Duda Reis está encantada com a maternidade. "Só falta explodir de amor"

Explosão do Starship cria cenário de ‘chuva’ de meteoros; veja

Explosão do Starship cria cenário de ‘chuva’ de meteoros; veja

Ex-jogador espanhol filma incêndio que quase destruiu sua casa

David Murciego registrou momento em que chamas cercaram sua residência em meio à onda de incêndios que atinge Castela e Leão e Galícia, regiões duramente afetadas pelo fogo na Espanha

© Instagram/Murci9

© Instagram/Murci9

Notícias ao Minuto
14/08/2025 07:00 ‧ há 2 horas por Notícias ao Minuto

Esporte

David Murciego

O ex-jogador espanhol David Murciego, que atuou por diversos clubes das divisões inferiores da Espanha, registrou e compartilhou nas redes sociais o momento em que um incêndio de grandes proporções quase destruiu sua casa.

 

Murciego gravou as imagens no momento em que as chamas cercavam a residência, enquanto o vento forte espalhava o fogo rapidamente. “Esta é a minha casa. Se sair vivo daqui será a maior sorte do mundo. É impressionante”, disse, visivelmente abalado. Ele também escreveu que estava “a metros de perder tudo”.

O caso aconteceu em meio à onda de incêndios florestais que atinge a Espanha, especialmente a comunidade autônoma de Castela e Leão, no noroeste do país. A região é uma das mais afetadas pela atual temporada de queimadas, que já provocou a morte de três pessoas. Segundo autoridades locais, sete pessoas foram hospitalizadas, quatro delas em estado crítico.

Outra área em situação crítica é a Galícia, também no noroeste espanhol, onde mais de 11 mil hectares já foram destruídos pelo fogo. A combinação de altas temperaturas, tempo seco e ventos fortes tem dificultado o trabalho das equipes de combate às chamas, que atuam para conter o avanço dos incêndios e proteger as comunidades próximas.

Confira o vídeo na galeria acima

Mulher indiana viraliza após acreditar que Labubu é um

Mulher indiana viraliza após acreditar que Labubu é um "Deus chinês"

O vídeo mostra indiana realizando rituais para um Labubu após acreditar que o brinquedo era uma divindade. Fenômeno viral reacende alerta sobre falsificações e riscos de versões imitadas do boneco

Notícias ao Minuto | 06:10 - 14/08/2025

Partilhe a notícia

Recomendados para você