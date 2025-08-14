Ex-jogador espanhol filma incêndio que quase destruiu sua casa

© Instagram/Murci9

O ex-jogador espanhol David Murciego, que atuou por diversos clubes das divisões inferiores da Espanha, registrou e compartilhou nas redes sociais o momento em que um incêndio de grandes proporções quase destruiu sua casa.

Murciego gravou as imagens no momento em que as chamas cercavam a residência, enquanto o vento forte espalhava o fogo rapidamente. “Esta é a minha casa. Se sair vivo daqui será a maior sorte do mundo. É impressionante”, disse, visivelmente abalado. Ele também escreveu que estava “a metros de perder tudo”.

O caso aconteceu em meio à onda de incêndios florestais que atinge a Espanha, especialmente a comunidade autônoma de Castela e Leão, no noroeste do país. A região é uma das mais afetadas pela atual temporada de queimadas, que já provocou a morte de três pessoas. Segundo autoridades locais, sete pessoas foram hospitalizadas, quatro delas em estado crítico.

Outra área em situação crítica é a Galícia, também no noroeste espanhol, onde mais de 11 mil hectares já foram destruídos pelo fogo. A combinação de altas temperaturas, tempo seco e ventos fortes tem dificultado o trabalho das equipes de combate às chamas, que atuam para conter o avanço dos incêndios e proteger as comunidades próximas.

