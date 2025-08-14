Notícias ao Minuto
Bahia acerta empréstimo de João Paulo com o Santos até o fim de 2025

Goleiro de 30 anos poderá atuar no Brasileirão e na Copa do Brasil, mas não na Copa do Nordeste, e aguarda registro no BID para estrear pelo Tricolor

14/08/2025 11:12 ‧ há 2 horas por Notícias ao Minuto

O Bahia fechou acordo com o Santos para o empréstimo do goleiro João Paulo até o fim de 2025. O contrato do atleta com o clube paulista, que vai até dezembro de 2027, prevê cláusulas que podem permitir compra definitiva ao término da cessão.

 

O goleiro poderá disputar o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, mas está fora da Copa do Nordeste devido ao encerramento das inscrições. Sua participação depende do registro no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Com 30 anos, João Paulo fez apenas uma partida oficial nesta temporada, no dia 23 de fevereiro, pelo Campeonato Paulista. Ele chega em meio à reformulação do setor defensivo do Bahia, após falhas de outros jogadores da posição.

A movimentação no mercado ocorre paralelamente à negociação para a saída de Marcos Felipe, que pode se transferir para o futebol da Turquia. A partir da chegada do novo reforço, Rogério Ceni terá três goleiros à disposição: João Paulo, Ronaldo e Danilo Fernandes.

