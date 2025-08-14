Karol G e Ana Castela vão cantar em jogo de futebol americano em São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora colombiana Karol G fará um show durante intervalo de jogo de futebol americano da NFL em São Paulo, em 5 de setembro. Já a sertaneja Ana Castela irá cantar o hino nacional brasileiro no evento. A informação foi divulgada pelas redes sociais nesta quinta-feira (14).
Os times americanos Kansas City Chiefs e Los Angeles Chargers vão disputar na Neo Química Arena, na zona leste de São Paulo. O evento será transmitido no YouTube da NFL, a partir das 21h15.
Karol G fez história com "Mañana Será Bonito", disco de 2023 que foi o primeiro álbum cantado em espanhol de uma mulher a alcançar o topo das paradas musicais. Também foi a turnê de música latina mais lucrativa de uma artista feminina da história, e a segunda no ranking geral, ficando atrás apenas de Bad Bunny.
A colombiana já se apresentou outras vezes no Brasil, como no Rock in Rio 2024 -inclusive recorreu a uma setlist com estrelas nacionais como Pabllo Vittar, Dennis DJ e Kevin o Chris. Além do gênero reggaeton, ela explora outros sons da América Latina e do Caribe, como o dembow e o dancehall jamaicanos e o merengue dominicano.
Já Ana Castela despontou como uma das novas potências do agronejo feminino. Seu último disco, "Let's Go Rodeo", também traz referências da música country e conta com participação do DJ e produtor Diplo.
No ano passado, foi Anitta quem cantou durante o intervalo do jogo, entre os Green Bay Packers e Philadelphia Eagles, no mesmo estádio. Luísa Sonza cantou o hino nacional.