Bahia paga multa e contrata Kauê Furquim, joia de 16 anos do Corinthians

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Kauê Furquim, joia de 16 anos das categorias de base do Corinthians, está de saída para o Bahia.

Nas últimas horas, o Bahia efetuou o pagamento da multa rescisória nacional de R$ 14 milhões prevista no contrato do jovem e acertou sua transferência.

Embora ainda integrado ao departamento de base, Kauê chegou a ser relacionado para partidas do Brasileirão, ficando no banco de reservas contra Ceará e Fortaleza. O atacante agrada Dorival Jr e vinha treinando com o elenco profissional no CT Joaquim Grava.

A negociação surpreendeu a diretoria do Timão. Internamente, o clube avalia se há meios jurídicos para tentar manter o atleta. Pela legislação, a multa para clubes brasileiros equivale a duas mil vezes o salário do jogador na assinatura do contrato.

O primeiro vínculo profissional de Kauê foi assinado em abril deste ano, com multa para o exterior de 50 milhões de euros (cerca de R$ 331 milhões).