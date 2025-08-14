CazéTV acerta retorno de Fernanda Gentil, com contrato válido por 3 anos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A CazéTV acertou com a apresentadora Fernanda Gentil, que havia deixado o canal após a cobertura das Olimpíadas de Paris. Gentil acertou com a plataforma por três anos. Ela iniciará os trabalhos, de fato, em janeiro de 2026.
O acerto representa uma "volta para casa" da apresentadora, que já trabalhou na CazéTV em eventos como a Copa do Mundo Feminina e nos Jogos Olímpicos de Paris.
Ela deixou um recado aos fãs em seu Instagram ao anunciar a novidade.
"Muito ansiosa por todas as aventuras no mundo do esporte que vamos viver juntos até 2028. É mais uma conquista e novidade que tenho a honra de comemorar com quem acompanha o meu trabalho", disse Fernanda.