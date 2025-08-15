Namorada de Richard Ríos desabafa após críticas de torcedores do Palmeiras

© Getty

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O meia Richard Ríos deixou o Palmeiras há quase um mês para jogar no Benfica, de Portugal, mas sua saída, marcada por polêmica devido a um gesto de silêncio para a torcida durante uma partida da Libertadores, em abril, ainda repercute. Agora, quem vem sofrendo com as críticas dos palmeirenses é a namorada do jogador, a modelo e influenciadora Madu Carvalho.

Nesta quinta-feira (14), Madu usou as redes sociais para desabafar sobre os ataques que recebe desde que seu relacionamento com o atleta colombiano foi descoberto, em quatro meses.O casal estaria junto desde o fim do ano passado, período em que o Palmeiras conquistou seu 12º título brasileiro.

"Sempre me mantive em silêncio sobre mentiras e ataques desde que descobriram meu relacionamento. Nunca senti necessidade de me explicar ou provar nada para ninguém, porque quem realmente importa me conhece. Aceito que nem todos vão gostar de mim, e isso faz parte. Mas inventar histórias e criar montagens é algo muito sério", afirmou.

A influenciadora classificou como "doentias" as montagens e fake news envolvendo seu nome e o de seus familiares. "Falar do meu pai, da minha mãe, do meu irmão e até colocar meu nome como se eu tivesse falado mal de uma criança é algo que eu não admito. Podem continuar falando o que quiserem sobre mim, inventando o que quiserem, porque sei da minha verdade. Mas a minha família está fora de qualquer ataque", declarou.

Por fim, Madu pediu o fim das mentiras e do ódio nas redes sociais. "Espero nunca mais precisar postar algo assim e que este seja um espaço seguro, onde eu me sinta à vontade para compartilhar meu dia a dia com quem realmente tem carinho por mim e quer me acompanhar."