Palmeiras goleia, fica perto das quartas da Libertadores e alivia pressão

© REUTERS

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em meio à pressão da torcida, o Palmeiras reagiu nesta quinta-feira (14) com uma goleada sobre o Universitario, do Peru, por 4 a 0, no jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores.

O triunfo começou a ser construído ainda no primeiro tempo. Aos sete minutos, Gustavo Gómez abriu o placar de pênalti. Cinco minutos depois, Flaco López ampliou, e aos 30, Vitor Roque marcou o terceiro. Na etapa final, o Universitario teve o zagueiro Riveros expulso aos cinco minutos, e Flaco López completou a vitória com seu segundo gol aos 30.

Na próxima quinta-feira (21), no Allianz Parque, nem mesmo uma derrota por três gols de diferença tira a classificação do Palmeiras. O time peruano precisaria vencer por quatro gols para levar a decisão para os pênaltis.

Quem avançar enfrentará o vencedor do duelo entre Libertad e River Plate. No jogo de ida, também nesta quinta-feira, as equipes empataram por 0 a 0 no Paraguai.

Além de dar um passo importante rumo às quartas de final, o resultado ajudou a aliviar a pressão sobre o técnico Abel Ferreira, que vive seu momento de maior contestação desde que chegou ao clube, em 2020.

A eliminação recente nas oitavas de final da Copa do Brasil, com duas derrotas para o Corinthians, colocou o português no centro das críticas. Parte da torcida passou a pedir sua demissão, enquanto a presidente Leila Pereira tenta renovar seu contrato -o vínculo atual vai até dezembro.

Com a vaga encaminhada na Libertadores, Abel ganha fôlego para seguir o processo de renovação do elenco nesta temporada. Até agora, a adaptação dos reforços e o encaixe no time custaram caro: perda do título paulista, queda nas quartas de final do Mundial de Clubes e eliminação precoce na Copa do Brasil.

No auge da tensão, um grupo de torcedores atacou a Academia de Futebol com rojões e bombas na madrugada do último domingo (10). Imagens divulgadas pelo clube mostram pessoas arremessando artefatos contra o portão do CT, na zona oeste de São Paulo.

Jogadores, comissão técnica e funcionários estavam no local, concentrados para o jogo contra o Ceará, pelo Campeonato Brasileiro. Ninguém se feriu.

A Polícia Civil indiciou um suspeito, mas outros quatro ainda não foram localizados. A escalada dos protestos pode influenciar na renovação do contrato de Abel, que tem evitado acelerar as negociações, apesar do interesse da diretoria. O desempenho na Libertadores deve pesar na decisão do treinador.

Desde o episódio, o Palmeiras venceu duas partidas. Contra o Ceará, triunfou por 2 a 1 e manteve a terceira posição no Brasileiro.

Na Libertadores, mantém a melhor campanha desde a fase de grupos, com 100% de aproveitamento. O desempenho garante ao clube o direito de decidir em casa todos os confrontos do mata-mata, exceto a final, disputada em jogo único desde 2019.

Se chegar à decisão, o Palmeiras voltará ao estádio do Universitario, escolhido pela Conmebol como sede desta edição. Será a segunda vez que o local receberá a final do torneio -na primeira, em 2019, o Flamengo venceu o River Plate por 2 a 1.

Antes do reencontro com os peruanos, a equipe de Abel Ferreira enfrenta o Botafogo no domingo (17), às 20h30, pelo Campeonato Brasileiro. Em terceiro lugar, com 36 pontos, o Palmeiras tem sete a mais que o time carioca, quinto colocado, com 29.

Também nesta quinta, o time da estrela solitária venceu a LDU por 1 a 0 e jogará pelo empate no duelo de volta, em Quito, pelas oitavas de final da Libertadores.