Carrascal estreia no Fla em fase de lapidação para função de Arrascaeta

© Reprodução / Instagram

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Na vitória por 1 a 0 sobre o Internacional -no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores- o Flamengo promoveu a estreia do colombiano Carrascal, que entrou aos 26 minutos do segundo tempo no lugar de Plata.

EM LAPIDAÇÃO

A participação foi discreta, mas o técnico Filipe Luís acredita que o meia está em fase de "lapidação". Nos 19 minutos em que esteve em campo, o camisa 15 teve 18 ações com a bola, com 58% de passes certos, um drible, quatro de cinco duelos ganhos pelo chão, um de cinco ganhos pelo alto, cinco perdas de bola e uma falta sofrida. Os dados são do Sofascore.

Primeiro alvo da diretoria nesta janela e contratado por 12 milhões de euros (cerca de R$ 77 milhões na cotação da época), ele é visto pelo treinador como um jogador com potencial para se tornar ídolo.

"É um jogador que a gente já viu que tem muita qualidade. Um trato com a bola muito refinado. Verdade que entrou num momento do jogo em que o nosso time não estava dominando, não estava sendo favorável para ele, e ele acabou saindo um pouco mais da posição que a gente pensou desde cedo para ele. Temos um jogador com muito talento no nosso elenco e vamos lapidar para ele poder virar ídolo da torcida nos anos que vêm pela frente", disse Filipe Luís.

FUNÇÃO DE ARRASCAETA

Na avaliação de Filipe Luís, Carrascal tem características para desempenhar a função de Arrascaeta, apesar de também se sentir confortável atuando pelas pontas, principalmente no lado direito.

"Pelo que vi do Carrascal, pelo que já conversei com ele, eles podem jogar na mesma posição. Mas ele mesmo já me deixou também claro que pode jogar por fora, tanto na direita como na esquerda. O jogador vai para onde ele se sente confortável no campo. O importante é a qualidade que esse jogador tem quando a bola cai no pé", disse o técnico rubro-negro.