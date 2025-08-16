Notícias ao Minuto
São Paulo anuncia Rafael Tolói como novo reforço para temporada

Aos 34 anos, o zagueiro vai para sua segunda passagem pelo Tricolor. Ele saiu do São Paulo para a Atalanta (ITA) em 2015.Tolói estava sem contrato e livre no mercado

© Divulgação- Sâo Paulo FC

Folhapress
16/08/2025 09:30 ‧ há 56 minutos por Folhapress

Esporte

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo anunciou oficialmente a contratação do zagueiro Rafael Tolói. Tolói assina contrato com o clube até o fim de 2026. O vínculo prevê renovação por metas atingidas.

 

Aos 34 anos, o zagueiro vai para sua segunda passagem pelo Tricolor. Ele saiu do São Paulo para a Atalanta (ITA) em 2015.

Tolói estava sem contrato e livre no mercado. Foram 10 temporadas pelo clube italiano, com a conquista da Liga Europa.

O defensor também conquistou a Eurocopa ao se naturalizar italiano e ser convocado pela seleção.

Tolói não entra em campo desde maio e vinha sendo reserva no time italiano. Ele deve precisar de um tempo para readquirir condição física.

