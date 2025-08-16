Após férias reduzidas, gigantes europeus retornam para ligas domésticas

© Getty

(FOLHAPRESS) - Pouco mais de um mês após conquistar a Copa do Mundo de Clubes -35 dias precisamente-, o Chelsea inicia neste domingo (17), contra o Crystal Palace, no estádio Stamford Bridge, em Londres, sua jornada na temporada 2025/26.

Válido pela primeira rodada do Campeonato Inglês, o duelo colocará o time londrino em campo depois de um reduzido período de férias e uma curta pré-temporada.

A campanha vitoriosa nos Estados Unidos alterou os planos da diretoria. O clube abriu mão de realizar uma turnê internacional de amistosos, como costuma fazer tradicionalmente. Além das atividades em seu próprio centro de treinamento, o time azul promoveu apenas dois jogos, ambos em Londres, com vitórias sobre o Bayer Leverkusen (2 a 0) e o Milan (4 a 1).

A opção de evitar viagens foi uma forma de reduzir o desgaste físico do elenco depois de um estendido calendário na última temporada. Em 2024/25, o time disputou 64 partidas, número impulsionado pelo título mundial e também pela conquista da Conference League, torneio continental europeu do terceiro escalão –abaixo da Champions League e da Europa League.

Para efeito de comparação, o Liverpool, atual campeão inglês, fez 56 jogos no mesmo período. Apesar do sucesso no cenário nacional, a equipe não passou das oitavas de final da Champions League, abreviando sua jornada.

A situação do Chelsea se repete em clubes que representaram Espanha e França no renovado Mundial, como o vice-campeão Paris Saint-Germain e o semifinalista Real Madrid. Na quarta-feira (13), o PSG disputou a decisão da Supercopa da Uefa apenas seis dias depois de ter iniciado sua pré-temporada.

Enfrentando o Tottenham, os atuais campeões da Champions foram dominados durante boa parte da partida, sobretudo pelo melhor condicionamento físico do adversário, que vinha treinando havia algumas semanas e disputara seis amistosos.

Somente na reta final do duelo o elenco comandado por Luis Enrique reagiu: após ter saído perdendo por 2 a 0, buscou o empate por 2 a 2 e venceu nos pênaltis, 4 a 3.

Antes do confronto, ao ser questionado sobre o que sua equipe poderia apresentar no início da temporada diante do cenário de férias reduzidas e poucos treinos, Luis Enrique foi direto: "Eu não sei".

Apesar do título, a dúvida persiste.

No fim do mês passado, assim como já havia feito nos meses que antecederam a Copa do Mundo de Clubes, o Fifpro -sindicato global dos jogadores de futebol- fez duras críticas à Fifa (Federação Internacional de Futebol) pela forma como a entidade tem organizado o calendário das competições.

Em comunicado divulgado após reunião em Amsterdã, com representantes de 58 sindicatos de jogadores de todo o mundo, a Fifpro afirmou que os atletas têm sido prejudicados por políticas comerciais impostas pelo "sistema autocrático de governança" da entidade.

Ainda segundo o sindicato, "o calendário de jogos sobrecarregado, a falta de períodos adequados de recuperação física e mental, as condições extremas de jogo, a ausência de diálogo significativo e o contínuo desrespeito pelos direitos sociais dos jogadores infelizmente se tornaram pilares do modelo de negócios da Fifa".

A Fifpro observou na Copa do Mundo de Clubes, disputada sob altas temperaturas nos Estados Unidos, "condições extremas e inadequadas para qualquer ser humano, demonstrando preocupante insensibilidade aos direitos humanos, mesmo quando se trata de atletas de elite".

Em resposta, a Fifa criticou a liderança da Fifpro e pediu mais diálogo em busca de soluções. Em nota, a entidade máxima do futebol disse estar "extremamente decepcionada com o tom cada vez mais divisivo e contraditório adotado pela liderança da Fifpro".

Apesar da pressão feita pelo sindicato dos jogadores, alguns clubes apoiam o calendário da Fifa. Segundo o jornal The Guardian, da Inglaterra, o Real Madrid está pressionando a entidade para realizar a Copa do Mundo de Clubes a cada dois anos.

Embora satisfeita com o resultado comercial do torneio, a entidade não cogita tornar a competição bienal. A Fifa só garante que a competição terá mais uma edição, apesar de não confirmar quando e onde.

Muitos dos jogadores que estiveram nos Estados Unidos no mês passado voltarão ao país em menos de um ano, em julho de 2026, para disputar a Copa do Mundo de seleções, a primeira em sua versão estendida para 48 países. Por isso, mesmo com o interesse de clubes como o Real Madrid, seria difícil para a entidade encaixar um Mundial de Clubes bienal no calendário.

Eliminado pelo PSG na semifinal do Mundial, goleado por 4 a 0 no dia 9 de julho, o Real começará sua jornada na temporada 2025/26 na terça-feira (19), em duelo contra o Osasuna, no Campeonato Espanhol.

A Europa teve 12 representantes no Mundial. Desses, os alemães Bayern e Borussia Dortmund e as italianas Inter de Milão e Juventus ainda terão mais uma semana de preparação até a abertura de suas ligas nacionais.

Os portugueses Porto e Benfica, assim como o austríaco RB Salzburg, já iniciaram suas jornadas nas novas edições de suas competições locais.