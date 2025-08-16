Richarlison marca golaço de bicicleta pelo Tottenham; veja

Notícias ao Minuto
Na abertura da Premier League, atacante brasileiro brilhou contra o Burnley ao marcar duas vezes, incluindo um golaço de bicicleta. Foi a primeira vez desde 2024 que Richarlison marcou dois gols em uma mesma partida da liga inglesa

Richarlison brilhou na estreia do Tottenham na Premier League neste sábado (16), contra o Burnley. O atacante brasileiro marcou duas vezes, incluindo um golaço de bicicleta dentro da área, e fez o tradicional gesto do “pombo” na comemoração.

 

A vitória marcou a estreia das duas equipes na nova temporada. O Burnley, recém-promovido à elite do futebol inglês e enfraquecido após perder jogadores importantes no mercado, não conseguiu segurar o ritmo dos Spurs.

Essa foi a primeira vez que Richarlison balançou as redes duas vezes em um jogo da liga desde fevereiro de 2024, quando enfrentou o Everton, seu ex-clube.

Confira o vídeo abaixo e veja a obra de arte protagonizada pelo jogador brasileiro.

 

