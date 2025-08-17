Fluminense vence em dia de recorde de Fábio e afunda Fortaleza no Z4

© Getty

(UOL/FOLHAPRESS) - Em jogo onde o goleiro Fábio igualou o recorde de atleta com mais jogos na história do futebol mundial, o Fluminense venceu por 2 a 1, no Maracanã, pulou para a oitava colocação do Campeonato Brasileiro e afundou o Fortaleza na zona de rebaixamento neste sábado (16). Os gols foram marcados por Cano e Canobbio, para os cariocas; e Breno Lopes, para os cearenses.

Fábio pouco acionado -Em jogo histórico, Fábio foi pouco acionado. Ele chegou a falhar no gol de empate do Fortaleza, que acabou anulado. No fim do jogo, porém, fez duas boas defesas que ajudaram o Flu.

O "cara" do jogo -O colombiano Kevin Serna foi o grande destaque da partida. O ponta fez duas jogadaças nos gols de Cano e Canobbio que decidiram a partida para o Fluminense.

Lima vaiado - Lima, do Fluminense, foi vaiado assim que entrou em campo, aos 35 do segundo tempo, na vaga de Paulo Henrique Ganso. A perseguição seguiu no decorrer da partida.

De volta -Maior organizada do Fluminense, a "Young Flu" retornou aos estádios, hoje, após dois anos de suspensão.

O jogo

O primeiro tempo foi de baixa qualidade técnica. Embora o Fluminense tenha feito o 1 a 0 com apenas oito minutos, o jogo foi arrastado e com poucos lances de emoção. Os cariocas tiveram o controle da partida, mas levaram um susto com um gol de empate anulado pelo VAR. Keno se lesionou e o técnico Renato Gaúcho precisou colocar Canobbio em seu lugar, mas o duelo mudou pouco de configuração e só foi ter emoção com o pênalti para o Tricolor, nos acréscimos, também anulado pelo VAR.

Veio o segundo tempo e ele foi bem mais animado. Com as substituições, as equipes passaram a ter mais chances e, quando o Fortaleza começava a gostar do jogo, o Fluminense abriu o 2 a 0 com Canobbio. Os cearenses, no entanto, não se deram por vencido e foram atrás do prejuízo, diminuindo aos 28 com Breno Lopes, fazendo o jogo ganhar emoção. Na base do abafa, o "Lion" chegou em cruzamentos e o recordista Fábio segurou o placar.

Gols e lances

Faz o L! - Em uma jogadaça de Kevin Serna pela direita, o colombiano foi à linha de fundo e cruzou para trás encontrando ele, Germán Cano, que com seu característico um toque na bola, abriu o placar para o Fluminense logo aos 8 minutos do primeiro tempo.

Não valeu! - O Fortaleza chegou a empatar o jogo aos 25 minutos do primeiro tempo com Kervin Andrade, após um bate-rebate dentro da área. O VAR, porém, verificou um toque de mão do jogador e o gol foi anulado.

Pênalti é anulado -O VAR voltou a intervir na partida já nos acréscimos da etapa inicial, quando Martinelli foi derrubado na área, o árbitro Rafael Rodrigo Klein assinalou pênalti, mas logo em seguida foi chamado para a cabine de vídeo onde verificou que houve simulação do volante do Fluminense, que levou cartão amarelo e a infração foi anulada.

Flu faz 2 a 0 ! - O Fluminense chegou aos 2 a 0 aos 18 minutos do segundo tempo, quando novamente Kevin Serna fez grande jogada -desta vez pela esquerda- e cruzou rasteiro para Canobbio, que chegou batendo de primeiro para o fundo do gol.

Fortaleza diminui! - Allanzinho, que havia acabado de entrar no lugar de Pikachu, recebeu em profundidade, invadiu a área e rolou para Breno Lopes, que já sem goleiro só teve o trabalho de empurrar para o gol aos 28 minutos do segundo tempo.

FLUMINENSE 2 X 1 FORTALEZA

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Competição: Campeonato Brasileiro (20ª rodada)

Data e hora: 16 de agosto de 2025, às 16h (horário de Brasília)

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Auxiliares: Tiago Augusto Kappes Diel (RS) e Luis Carlos da Franca Costa (RN)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

Cartões amarelos: Martinelli, Bernal (FLU); Brítez, Kervin Andrade, Deyverson (FOR)

Cartões vermelhos: Nenhum

Gols: Germán Cano, aos 8 minutos do primeiro tempo (FLU); Canobbio, aos 18 minutos do segundo tempo (FLU); Breno Lopes, aos 27 minutos do segundo tempo (FOR)

Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Davi Schuindt, Manoel e Renê; Bernal, Martinelli (Hércules) e PH Ganso (Lima); Serna, Keno (Cannobio) e Cano (Eve). Técnico: Renato Gaúcho.

Fortaleza: Helton Leite, Tinga, Brítez, Gastón Ávila e Weverson; Lucas Sasha, Rosseto (Bareiro) e Kervin Andrade (Lucca Prior); Herrera (Breno Lopes), Yago Pikachu (Allanzinho) e Lucero (Deyverson). Técnico: Renato Paiva.