Absolvido, Paquetá vê West Ham perder para time que viveu drama na Netflix

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Lucas Paquetá disputou neste sábado (16) sua primeira partida oficial após ser absolvido no processo de manipulação de resultados e apostas esportivas.

O meia brasileiro do West Ham viu sua equipe ser derrotada por 3 a 0 para o Sunderland, que volta à Premier League após oito temporadas amargando as divisões inferiores da Inglaterra.

A saga do Sunderland para retornar à elite do futebol inglês, inclusive, virou o documentário "Sunderland Até Morrer", disponível na Netflix.

O que aconteceu

Paquetá atuou durante os 90 minutos do duelo entre o West Ham e Sunderland, fora de casa, na 1ª rodada da Premier League. O meia de 27 anos foi discreto e não teve nenhum lance mais ofensivo digno de nota.

O 1º tempo foi bastante morno, com todos os gols do Sunderland saindo apenas na 2ª etapa. Mayenda, Ballard e Isidor construíram o 3 a 0 para o time da casa.

O jogo foi calmo também pelo ponto de vista disciplinar. O árbitro Robert Jones deu apenas um cartão amarelo, para Max Kilman, do West Ham.

Absolvido em 31 de julho, Lucas Paquetá já havia jogado duas partidas amistosas após a decisão da comissão que avaliou seu caso. No dia 3 de agosto, o meia atuou na vitória por 2 a 0 contra o Bournemouth no torneio de pré-temporada Premier League Summer Series.

No dia 9, foi a vez de disputar um amistoso contra o Lille, quando os ingleses venceram os franceses por 2 a 1. Nesta partida, o brasileiro levou um cartão amarelo aos 26 minutos do 1º tempo.

O brasileiro vinha sendo investigado pela suspeita de forçar o recebimento de cartões amarelos para favorecer apostas esportivas. O jogador, no entanto, foi inocentado pois as suspeitas de manipulação não foram comprovadas.

Uma questão que ficou em aberto sobre o caso foi a falta de cooperação do jogador. A comissão julgou que Paquetá não cumpriu com suas obrigações, falhando em responder perguntas e fornecer informações. No entanto, a FA considera isso uma "falta" menor e ainda irá anunciar a "sanção apropriada" ao jogador.