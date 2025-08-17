Messi volta de lesão, decide jogo e garante vitória do Inter Miami

© Getty Images

O Inter Miami se recuperou da dura derrota por 4 a 1 para o Orlando City e voltou a vencer na madrugada deste domingo (18), ao bater o Los Angeles Galaxy por 3 a 1, no Chase Stadium, na Flórida.

Jordi Alba abriu o placar nos acréscimos do primeiro tempo, mas Joseph Paintsil empatou para os visitantes na marca da hora de jogo. Pouco depois, Lionel Messi voltou aos gramados após lesão e mudou o rumo da partida: marcou o segundo gol aos 39 minutos e, cinco minutos depois, deu de calcanhar a assistência para Luis Suárez fechar a vitória.

Com o resultado, o Inter Miami chegou a 45 pontos e assumiu a quinta posição da Conferência Leste da MLS, empatado com o Columbus Crew, que tem dois jogos a mais. O Galaxy, por sua vez, segue na lanterna da Conferência Oeste, com apenas 16 pontos.

A rodada da MLS também teve participação de portugueses. Leonardo Barroso foi titular na vitória do Chicago Fire sobre o St. Louis City por 3 a 2. Já Diogo Gonçalves, do Real Salt Lake, e David Costa, do Portland Timbers, não tiveram a mesma sorte e viram suas equipes perderem para Charlotte FC e FC Cincinnati, respectivamente. Pedro Amador segue em recuperação de lesão e ficou fora da derrota do Atlanta United para o Colorado Rapids.

Neste domingo, o New York City recebe o Nashville SC, enquanto o Vancouver Whitecaps enfrenta o Houston Dynamo.