Notícias ao Minuto
Procurar

Lamine Yamal marca golaço e Barcelona estreia com vitória na La Liga

Raphinha abriu o placar, Ferran Torres marcou em lance polêmico e Lamine Yamal fechou a vitória com um golaço nos acréscimos, garantindo ao atual campeão espanhol uma estreia convincente fora de casa.

Lamine Yamal marca golaço e Barcelona estreia com vitória na La Liga

© Getty

Notícias ao Minuto
17/08/2025 04:26 ‧ há 1 hora por Notícias ao Minuto

Esporte

La Liga

O Barcelona começou a temporada 2025/26 de La Liga com vitória tranquila por 3 a 0 sobre o Mallorca, fora de casa, neste sábado (16).

 

O time catalão resolveu a partida ainda no primeiro tempo. Raphinha abriu o placar aos 7 minutos e Ferran Torres ampliou aos 23, em um lance polêmico: o atacante finalizou para o gol enquanto Antonio Raíllo permanecia no chão após ser atingido violentamente na cabeça por uma bola chutada por Lamine Yamal. A jogada gerou forte reclamação dos jogadores do Mallorca.

Nos acréscimos, aos 49 da etapa final, Lamine Yamal fechou a conta com um golaço no ângulo, logo após ser provocado por Jan Salas.

O camisa 10 do Barça começou a temporada com destaque e mostrou que deve ser um dos protagonistas da equipe no campeonato.

Confira o vídeo.

Richarlison marca golaço de bicicleta pelo Tottenham; veja

Richarlison marca golaço de bicicleta pelo Tottenham; veja

Na abertura da Premier League, atacante brasileiro brilhou contra o Burnley ao marcar duas vezes, incluindo um golaço de bicicleta. Foi a primeira vez desde 2024 que Richarlison marcou dois gols em uma mesma partida da liga inglesa

Notícias ao Minuto | 13:57 - 16/08/2025

Partilhe a notícia

Recomendados para você