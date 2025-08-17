Lamine Yamal marca golaço e Barcelona estreia com vitória na La Liga

O Barcelona começou a temporada 2025/26 de La Liga com vitória tranquila por 3 a 0 sobre o Mallorca, fora de casa, neste sábado (16).
O time catalão resolveu a partida ainda no primeiro tempo. Raphinha abriu o placar aos 7 minutos e Ferran Torres ampliou aos 23, em um lance polêmico: o atacante finalizou para o gol enquanto Antonio Raíllo permanecia no chão após ser atingido violentamente na cabeça por uma bola chutada por Lamine Yamal. A jogada gerou forte reclamação dos jogadores do Mallorca.
Nos acréscimos, aos 49 da etapa final, Lamine Yamal fechou a conta com um golaço no ângulo, logo após ser provocado por Jan Salas.
O camisa 10 do Barça começou a temporada com destaque e mostrou que deve ser um dos protagonistas da equipe no campeonato.
Confira o vídeo.
Yamal: that's it, that's the post 🤩— DAZN Portugal (@DAZNPortugal) August 16, 2025
🇪🇸 @LaLiga | @RCD_Mallorca 0 x 3 @FCBarcelona#DAZNLALIGA #DAZNBetclic pic.twitter.com/Wjf1MVcaP0