Corinthians vê força de Itaquera ruir no Brasileiro, mas Dorival é otimista

(UOL/FOLHAPRESS) - "A posição não reflete o que merecíamos no Brasileirão". Assim Dorival Júnior analisou a campanha do Corinthians, 13º colocado na competição, com 22 pontos, seis acima da zona de rebaixamento, após a derrota por 2 a 1 contra o Bahia.

Um problema na atual edição do Brasileiro tem sido o desempenho na Neo Química Arena. Em outros momentos praticamente uma certeza de pontos, a casa corintiana tem visto muitos tropeços na competição: em 10 jogos, foram apenas quatro vitórias, além de três empates e três derrotas. A última vitória foi em maio, contra o Santos.

O Corinthians controla com posse de bola a maioria dos jogos, mas não faz disso um diferencial. A equipe é a segunda melhor neste quesito no Brasileirão, com média de 58,3%. O Flamengo lidera a estatística com média de 61,7%.

"Temos que avaliar o trabalho em um todo -tudo o que estamos passando, vivendo, as dificuldades enfrentadas, os problemas que são iminentes e que não vão novamente discutir. Tem tudo o que combinei e estou aguardando. Estou trabalhando, me entregando e tenho certeza que vamos encontrar um caminho. Prova o que nós temos feito -temos controle de jogo, posse de bola, trocas de lado, dificuldades quando faltam muitos jogadores, precisamos de reforços e solicitei contratações. Agora, estamos fazendo o que está ao nosso alcance. [...] Os resultados em algum momento acontecem. Foram pouquíssimos jogos que fomos inferiores em campo", disse Dorival.

O clube é o quinto que mais criou grandes chances no Brasileiro (39), mas falta eficiência ao ataque corintiano, que é o terceiro na lista de grandes chances perdidas: 26. O time alvinegro ainda é o segundo com mais bolas na trave no Brasileiro: 8.

Contra o Bahia, o time finalizou 25 vezes, sete no gol, mas só conseguiu colocar a bola nas redes uma vez.

Além de tudo isso, os problemas extracampo voltaram a ser citados por Garro e Dorival. O primeiro falou da influência das situações em campo; o segundo disse que precisa de reforços - o Corinthians foi punido com transfer ban durante a semana.

"Com o Corinthians, temos boas perspectivas. O Corinthians também brigou contra o rebaixamento ano passado e mudou por completo quando chegaram reforços. Precisávamos de correções na última janela e agora, mas estamos impossibilitados. Precisávamos para elevar o nível do elenco. E mesmo assim, a equipe tem feito jogos com segurança, mas tem sido resultados em que um erro estoura no nosso gol, o que nos tem tirado pontos importantes. É difícil de explicar", disse o técnico alvinegro.