Notícias ao Minuto
Procurar

Neymar sofre pior derrota da carreira, chora e desabafa: 'Foi uma m...'

Neymar deixou o gramado em lágrimas após a goleada histórica sofrida pelo Santos diante do Vasco. O 6 a 0 no Morumbis marcou a pior derrota da carreira do craque e também o resultado mais pesado do clube como mandante no Brasileirão

Neymar sofre pior derrota da carreira, chora e desabafa: 'Foi uma m...'

© Getty

Folhapress
18/08/2025 03:19 ‧ há 2 horas por Folhapress

Esporte

Neymar,Santos FC

(UOL/FOLHAPRESS) - Aos prantos, Neymar deixou o campo do Morumbis com uma dura marca negativa: com o 6 a 0 do Vasco sobre o Santos na tarde deste domingo (17), pelo Campeonato Brasileiro, ele sofreu sua pior derrota da carreira.

 

"Foi uma merda, foi uma vergonha fazer esse tipo de jogo com a camisa do Santos. Acho que todo mundo tem que colocar a cabeça no travesseiro, ir para sua casa e pensar no que quer fazer, porque a atitude de hoje, se tiver que fazer o que fizemos no campo hoje, acho que não precisa nem entrar em campo quarta-feira", disse Neymar.
Não estava no 7 a 1

Apesar de ter feito parte da campanha da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2014, Neymar não estava no fatídico 7 a 1 para a Alemanha. O craque sofreu uma lesão nas quartas de final, contra a Colômbia, que o tirou da competição.

Anteriormente, as piores derrotas de Neymar foram duas goleadas por 4 a 0. Uma na final do Mundial de 2011, pelo Santos, contra o Barcelona, e outra na Liga dos Campeões, para o PSG, quando já defendia o time espanhol.
Neymar é consolado por Fernando Diniz

Neymar chorou copiosamente após o apito final no Morumbis. Totalmente desolado, ele encontrou no técnico do Vasco, Fernando Diniz, um ombro amigo para soltar suas lágrimas.

O treinador vascaíno trabalhou com o jogador na seleção brasileira e manteve uma boa relação com o craque. Em seguida, Neymar seguiu em direção ao vestiário sem falar com ninguém.

Marcas negativas também para o Santos

Esse foi o placar mais elástico da história do confronto entre Santos e Vasco. Anteriormente, cada time já havia tido uma goleada por 5 a 1.

Além disso, o Peixe também sofreu a pior derrota como mandante na história do Campeonato Brasileiro. Antes o placar mais acachapante em casa foi 4 a 0.

Luxemburgo critica Neymar e sugere caminho para seleção: 'Tem um ego maior do que ele'

Luxemburgo critica Neymar e sugere caminho para seleção: 'Tem um ego maior do que ele'

O técnico, que possui vasta experiência no futebol nacional e já trabalhou com diversos talentos, fez uma análise crítica sobre a estrutura do futebol brasileiro e o papel de Neymar como potencial protagonista em uma Copa do Mundo

Estadao Conteudo | 11:45 - 17/08/2025

Partilhe a notícia

Recomendados para você