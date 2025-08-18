Abel conta que quase deixou o Palmeiras, mas a família pesou na decisão

O técnico Abel Ferreira voltou a falar sobre o futuro no comando do Palmeiras após a vitória sobre o Botafogo, neste domingo (17), pelo Campeonato Brasileiro. Questionado sobre a possibilidade de deixar o clube, o português reforçou que seguirá no cargo.
“Em 2023 tive outra chance de sair em condições extraordinárias. Mas, depois do título, olhei para a minha família. Os mesmos que disseram para eu não vir ao Brasil afirmaram: ‘daqui não saímos’. No campo do Cruzeiro, eu disse: ‘Eu fico’. E fico pelos jogadores, pelo staff e pela nossa torcida”, afirmou.
Desde a chegada em 2020, Abel coleciona títulos no Verdão: duas Libertadores, dois Brasileiros, uma Copa do Brasil, uma Recopa, uma Supercopa e três Paulistas. O desempenho o colocou na mira de clubes do exterior e até da seleção brasileira, mas o treinador sempre optou por permanecer.
Palmeiras e Botafogo
O Palmeiras derrotou o Botafogo por 1 a 0 neste domingo (18), no Estádio Nilton Santos, e manteve a perseguição ao Flamengo na disputa pela liderança do Campeonato Brasileiro. O triunfo levou a equipe comandada por Abel Ferreira aos 39 pontos, quatro a menos que o Rubro-Negro, que também venceu na rodada.