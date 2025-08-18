Santos demite Cleber Xavier após sofrer goleada por 6 a 0 contra o Vasco

O Santos anunciou neste domingo (17) a demissão do técnico Cleber Xavier, após a goleada por 6 a 0 sofrida diante do Vasco, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio do Morumbis. A saída foi confirmada em comunicado oficial nas redes sociais.
“O Santos Futebol Clube comunica a saída do técnico Cleber Xavier. O clube agradece os serviços prestados pelo treinador e deseja sorte na sequência da carreira”, informou a nota.
A partida, que começou em clima de festa com a homenagem a Neymar pelas 250 partidas com a camisa alvinegra, terminou em frustração. Aos 18 minutos do primeiro tempo, Lucas Piton abriu o placar para o Vasco. O Santos resistiu até o intervalo, mas no segundo tempo a defesa desmoronou. David Correa ampliou aos 7 minutos, e, dois minutos depois, um erro de Brazão resultou no primeiro gol de Philippe Coutinho, que voltou a marcar aos 17.
No intervalo entre os dois gols, o VAR apontou toque de mão de Souza, e Rayan converteu o pênalti aos 15. Aos 23, Tchê Tchê fechou a goleada com um chute rasteiro. O Santos ainda balançou as redes aos 37, com Guilherme, mas o gol foi anulado por impedimento
Parte dos mais de 54 mil torcedores deixou o estádio após o quarto gol, enquanto membros da torcida organizada protestaram de costas para o campo. No fim, Neymar chorou ao receber o abraço de Fernando Diniz, técnico adversário.