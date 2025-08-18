Dorival tem respiro com semana livre antes de reencontrar Diniz pós-seleção

(UOL/FOLHAPRESS) - Ex-comandantes da seleção brasileira, Dorival Júnior, nesta segunda-feira (18) no Corinthians, e Fernando Diniz, do Vasco, ficarão frente a frente pela primeira vez desde que deixaram o comando técnico da Canarinho.
DORIVAL TEM SEMANA LIVRE; DINIZ, NÃO
O duelo entre Vasco e Corinthians será no domingo, em São Januário. Até lá, o Corinthians tem uma semana livre para treinos, enquanto o Vasco volta a campo na quarta-feira para encarar o Juventude em jogo atrasado da 14ª rodada.
O Corinthians ficou pressionado com o término da 20ª rodada. O Timão perdeu por 2 a 1 em casa para o Bahia, ficando na 14ª posição com 22 pontos, três acima do Vitória, primeira equipe no Z4.
A semana livre de jogos é a chance de Dorival acertar o time, que sofre para encontrar bons resultados no Brasileirão, mesmo com a classificação sobre o Palmeiras na Copa do Brasil.
Já o Vasco goleou o Santos por 6 a 0, chegando a 19 pontos e deixando a zona de rebaixamento. Com dois jogos a menos que o Corinthians, o cruz-maltino pode alcançar e até mesmo ultrapassar o alvinegro nesta semana.
Dorival substituiu Diniz no comando da seleção brasileira em janeiro de 2024, cargo que ocupou até março de 2025, quando foi demitido. Carlo Ancelotti assumiu na sequência.
A "troca de bastão" entre os técnicos na CBF não abalou a amizade entre eles. Na ocasião da troca, o UOL apurou que os treinadores chegaram a trocar mensagens no WhatsApp e que a relação entre eles não sofreu nenhum impacto com o imbróglio na seleção.