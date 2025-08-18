Rival que enfrentou Cristiano Ronaldo detona o astro: 'é um tipo arrogante'

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Entre os principais atacantes que disputaram o Campeonato Espanhol, o uruguaio Walter Pandini criticou a postura "arrogante" Cristiano Ronaldo em 2011. Na ocasião, Pandini defendia o Osasuna e venceu o Real Madrid de Cristiano por 1 a 0.
"As pessoas em El Sadar [estádio do Osasuna] são muito fervorosas e vaiaram e insultaram desde que ele [Cristiano Ronaldo] saiu para aquecer. Isso incomodou e, treinando finalizações, chutava para acertar as pessoas. Por isso começou o jogo já irritado", disse Pandini ao jornal espanhol As.
"Em uma falta a favor do [Real] Madrid, Cristiano empurrou meu companheiro Camuñas e fui defendê-lo. Eu o empurrei e ele me perguntou quem eu era e quanto eu ganhava. A confusão continuou no túnel dos vestiários com ele e com Sergio Ramos. Eu estava muito irritado e eles também. Não gostei nem um pouco da atitude dele. Ele era um tipo arrogante. Como artilheiro, era incrível, mas seu comportamento deixava muito a desejar. [...] Depois saiu o Mourinho dizendo que eu buscava publicidade gratuita. Foi muito desagradável."
QUEM É PANDINI
Enfrentou o Real Madrid 18 vezes, com sete vitórias e nove derrotas. Ele ainda marcou sete vezes contra os merengues.
Além do Osasuna, também defendeu os espanhóis Atl. Baleares, Villarreal, Espanyol, Deportivo e Mallorca. O ex-atacante levantou três Taças do Rei da Espanha e duas Supercopas da Espanha.
Ao todo, foram 142 gols na carreira, além de 489 jogos. Pandini também atuou no futebol Uruguaio, em clubes como Peñarol e Miramar Misiones e também no Lausanne-Sport, da Suíça.