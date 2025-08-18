Abel 'explode' em entrevista: "Não me conhecem, nem quero que conheçam"

© Getty Images

Na noite desta domingo (17), Abel Ferreira perdeu a paciência com os jornalistas durante a coletiva de imprensa que aconteceu após o triunfo conquistado pelo 'seu' Palmeiras, na deslocação ao Estádio Olímpico Nilton Santos (o famoso Engenhão), sobre o Botafogo, por 1 a 0, graças a um gol de Felipe Anderson.

Tudo começou quando um jornalista perguntou ao treinador português sobre se o fato do Verdão ter alcançado um acordo com o Al-Sadd (clube do Qatar que exigia ser indenizado alegando que o próprio não cumpriu um pré-contrato assinado em 2024) poderia revelar-se determinante para que permaneça no atual clube, até 2027, quando termina o mandato da presidente, Leila Pereira.

"Já estava preparado [para essa pergunta]. No final de 2023, tive, mais uma vez, a possibilidade de sair, em condições extraordinárias. No final de 2023, depois de sermos campeões, contra o Cruzeiro, no Mineirão, eu disse 'Eu fico'. Essa imagem está por todo o lado. Fiquei pelos meus jogadores, por toda a equipe técnica e pelos nossos torcedores", começou afirmando.

"Fico porque sou um treinador de relações, de projeto. A maior prova de amor não é dizer, todos os dias, 'Eu te amo', mas sim escolher ficar mesmo quando era mais fácil ir embora, como outros treinadores fizeram, na mesma situação que a minha", acrescentou.

"Vocês não me conhecem"

No entanto, Abel Ferreira voltou a 'disparar' quando foi questionado sobre se pretende se manter no comando do Palmeiras: "Em relação ao meu contrato, se fico ou não fico, este ano, quem vai decidir é a minha família, mas não é momento para decidirmos o que quer que seja. O importante não foi nem nunca será o Abel. O mais importante será sempre o que for melhor para o Palmeiras".

"Nenhum de vocês me conhece. Nem vocês, nem quem está comentando, porque, se quisessem, realmente, me conhecer e saber quem é o Abel, iam perguntar às pessoas que trabalham comigo, não a jornalistas que não gostam do Palmeiras ou do Abel. As pessoas que trabalham comigo, aos meus ex-presidentes, a ex-jogadores, atuais presidentes... É com esses que vocês têm de falar", prosseguiu.

"Vocês não me conhecem, nem eu quero que vocês me conheçam, porque cada um constrói a narrativa que quer. Se quisessem, realmente, me conhecer, vocês saberiam. Aliás está tudo escrito em um livro. Ou será que vocês não gostam de ler? Foi uma forma de agradecer ao futebol brasileiro", finalizou, referindo-se à obra 'Cabeça Fria, Coração Quente', publicado após a conquista da segunda Taça Libertadores consecutiva, em 2022.