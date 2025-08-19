'A grande referência', diz Mourinho sobre o trabalho de Abel Ferreira no Brasil

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - José Mourinho elogiou Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, em entrevista concedida nesta segunda-feira. Mourinho afirmou que o compatriota "é a grande referência" do futebol brasileiro.

Empatado com Oswaldo Brandão, Abel Ferreira é o treinador mais vencedor de toda a história do Palmeiras. No comando alviverde desde 2020, o português já liderou a equipe a dez taças, incluindo dois Campeonatos Brasileiro e duas Libertadores.

Abel já enquadrou anteriormente José Mourinho, hoje no Fenerbahçe, da Turquia, como referência pessoal. Em 2021, após duelo pelas quartas de final da Libertadores contra o Atlético-MG, afirmou que tinha se insiprado em uma vitória do Manchester United de Mourinho sobre o Porto, na Europa League, para carimbar vaga às semifinais.

O principal objetivo da diretoria do Palmeiras, agora, é acertar a permanência do treinador. Com contrato apenas até dezembro, o próprio português já afirmou publicamente que negocia uma extensão até 2027.