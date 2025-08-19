Iga Swiatek vence em Cincinnati e sobe a segundo no ranking WTA

A tenista polonesa Iga Swiatek conquistou o título do WTA 1000 de Cincinnati (EUA) ao derrotar na madrugada desta segunda-feira (18) a italiana Jasmine Paolini por 7/5 e 6/4, resultado que a fez subir da 3ª para a 2ª posição no ranking mundial.
Aos 24 anos, Swiatek começou de forma brilhante a preparação para o US Open, último Grand Slam da temporada, que ela já venceu em 2022 e que terá início no próximo domingo (24), em Nova York.
Em Cincinnati, no estado de Ohio, a polonesa levantou o 24º troféu da carreira e o 11º em torneios WTA 1000, ficando atrás apenas de Serena Williams, que soma 13 títulos nessa categoria.
Ex-número 1 do mundo, Swiatek ultrapassou a norte-americana Coco Gauff e assumiu a vice-liderança do ranking da WTA, ainda distante da líder, a bielorrussa Aryna Sabalenka.
Na decisão em Cincinnati, Swiatek virou após um início ruim (0/3) e venceu o primeiro set por 7/5. No segundo, com quebras de serviço de ambos os lados, confirmou a vitória com 6/4.