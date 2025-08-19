Chelsea coloca dez jogadores à venda para liberar espaço no elenco

© Getty Images

Apesar de já ter gasto quase 300 milhões de euros em reforços nesta janela de verão e arrecadado mais de 200 milhões com vendas, o Chelsea ainda precisa enxugar o elenco, liberando jogadores que não fazem parte dos planos de Enzo Maresca para a temporada 2025/26. Segundo o jornal inglês The Sun, dez atletas devem deixar Stamford Bridge, incluindo o português Renato Veiga.

O caso mais urgente é o de Raheem Sterling, que na última temporada foi emprestado ao Arsenal, mas não terá espaço no Chelsea. Com salário próximo de 350 mil euros semanais e mais dois anos de contrato, o clube busca um destino definitivo para o atacante, sem descartar novo empréstimo.

Além de Sterling, nomes como Nicolas Jackson, Christopher Nkunku, Axel Disasi, Carney Chukwuemeka, David Datro Fofana, Ben Chilwell e o próprio Renato Veiga foram colocados na lista de negociáveis. O jovem Tyrique George e o zagueiro Aaron Anselmino também devem sair nesta janela.

A estratégia da diretoria é usar as vendas para financiar contratações de peso, como Xavi Simons, que pressiona para deixar o RB Leipzig, e Alejandro Garnacho, que já sinalizou ao Manchester United que só aceita sair para jogar nos Blues.

Renato Veiga chegou ao Chelsea em 2024, por 14 milhões de euros pagos ao Basel, com contrato até 2031. Embora tenha sido utilizado em 18 jogos por Maresca e marcado dois gols, acabou emprestado à Juventus, onde disputou 15 partidas. O clube italiano, porém, não exerceu a compra definitiva. Agora, o português de 22 anos, já convocado regularmente por Roberto Martínez para a seleção, aguarda uma definição. Villarreal, Borussia Dortmund e Atlético de Madrid são apontados como interessados.

Mesmo após tantos cortes, o Chelsea mantém a tradição de investir pesado no mercado. João Pedro, comprado do Brighton por mais de 60 milhões de euros, é até agora a contratação mais cara da temporada e já participou da conquista do Mundial de Clubes com a equipe.