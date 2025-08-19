Neville e Carragher divergem ao vivo sobre uso de Gyokeres no Arsenal

© Getty Images

Gary Neville e Jamie Carragher, ídolos do futebol inglês, protagonizaram uma discussão acalorada ao vivo na TV britânica, na noite de segunda-feira, durante a análise da estreia de Viktor Gyokeres pelo Arsenal, na vitória por 1 a 0 sobre o Manchester United.

Carragher defendeu que, pelas características do atacante contratado junto ao Sporting por 65 milhões de euros (valor que pode chegar a 76 milhões com metas), ele pode ser mais útil em determinados jogos, mas que nos clássicos Mikel Arteta deve optar por Kai Havertz. Neville rebateu de imediato: “Ele não pode deixar Gyokeres de fora nos jogos grandes”.

Carragher insistiu que Havertz tem importância demais para o treinador para ficar no banco, enquanto Neville destacou que o Arsenal precisava de um centroavante e agora tem um, apostando que Gyokeres será decisivo. Ele ainda sugeriu que Martinelli vive um momento difícil e que Arteta poderia testar uma dupla com Havertz e o sueco.

Na estreia, porém, os números de Gyokeres ficaram bem abaixo das expectativas. O atacante não finalizou, perdeu o único drible que tentou, errou quatro dos nove passes e venceu apenas três dos 13 duelos em que participou. Substituído aos 60 minutos por Havertz, deixou o campo sem brilho.

A partida acabou decidida em um lance polêmico. Aos 13 minutos, após escanteio cobrado por Odegaard, Riccardo Calafiori desviou de cabeça para marcar o gol da vitória do Arsenal. O goleiro Altay Bayindir reclamou de falta na jogada, mas o árbitro validou o lance.

No próximo sábado, contra o Leeds United, Arteta deverá dar sinais mais claros sobre como pretende escalar Gyokeres nos jogos decisivos da temporada.