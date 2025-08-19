Notícias ao Minuto
Palmeiras anuncia contratação de Carlos Miguel até 2030

Carlos Miguel é o 10º reforço do Palmeiras para a temporada 2025; o goleiro chegou à São Paulo no último domingo e realizou exames médicos nesta segunda-feira (18)

Folhapress
19/08/2025 14:35 ‧ há 51 minutos por Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras anunciou nesta terça-feira (19) a contratação do goleiro Carlos Miguel, ex-Corinthians e Nottingham Forest, até 31 de julho de 2030.

"Minha expectativa é a melhor possível. Estou muito feliz de conhecer de verdade o que é o Palmeiras, toda a história, como o clube é organizado. Isso foi muito importante na minha decisão de vir para o Palmeiras e estou muito feliz. Conversei com a minha família e a decisão de voltar é a melhor possível. Jamais hesitaria em relação ao Palmeiras. Para mim, é uma alegria. Espero poder corresponder como todos esperam. Estarei 100% focado até meu último dia aqui", disse Carlos Miguel.

O goleiro também projetou a parceira com os goleiros Weverton e Marcelo Lomba: "Busco aprender muito no dia a dia, sou detalhista, tento sempre melhorar. Espero aprender muito com o Weverton e o Lomba. Já trabalhei com o Lomba no passado [no Inter], e com o Weverton espero conversar e aprender cada vez mais com os dois".

O carioca chegou à São Paulo no último domingo e realizou exames médicos ontem. Ele, inclusive, já conheceu a Academia de Futebol e elogiou a estrutura, afirmando que "o Palmeiras tem é igual a muitos grandes da Europa".

Carlos Miguel é o 10º reforço do Palmeiras para a temporada 2025. Antes dele, chegaram os zagueiros Bruno Fuchs e Micael, o lateral Khellven, os meio-campistas Emi Martínez, Lucas Evangelista e os atacantes Facundo Torres, Paulinho, Ramón Sosa e Vitor Roque.

 
 
 
 
 
